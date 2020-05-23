Der Spiegel: США настроены на захват космических ресурсов, а не на совместное использование

В НАСА заявляют: они надеются что будущее будет выглядеть, как в фильме «Звёздный путь», а не как в «Звёздных войнах. Однако, пишет Der Spiegel, эксперты считают, что США настроены скорее на захват космических ресурсов, а не на их совместное использование.

C подачи президента Дональда Трампа НАСА намерено вернуться на Луну, и оно усиленно работает над этим. Как пишет Der Spiegel, в агентстве говорят, что это будет чем-то большим, чем пиар-акция для кинокамер: речь идёт о долговременном присутствии на другой планете, при этом определённую роль должно сыграть и международное партнёрство.

Как отмечает издание, стали известны ключевые положения американской лунной программы «Артемида». Речь идёт об оказании помощи при возникновении проблем, о сотрудничестве различных государств, о предупреждении образования космического мусора, а также о разработке ресурсов на Луне, о защите имеющихся американских посадочных площадок и о создании так называемых зон безопасности вокруг будущих баз. Другие государства не должны вести в этих зонах никакой деятельности.

«Предложенные принципы не должны вызвать отторжения ни у одной ответственной космической нации. Благодаря «Артемиде» мы надеемся, что будущее будет выглядеть скорее, как в фильме «Звёздный путь», а не как в «Звёздных войнах», — заявил вице-шеф НАСА по международным связям Майк Голд.

С 1967 года уже существует международное соглашение, регулирующее добычу ресурсов в космосе. Более ста государств — в том числе США — подписали этот Договор о космосе. Он обязывает страны, помимо прочего, использовать космос в мирных целях, запрещает размещать там оружие массового поражения и определяет, что ни одно государство просто так не может завладеть никаким небесным телом. Как говорят в НАСА, программа «Артемида» воплощает этот договор в жизнь.

Однако эксперты считают, что это не совсем так.

«В историческом аспекте это соглашение призвано не допустить, чтобы могущественные государства делали в космосе, что им вздумается. Проблема заключается в том, что этот космический договор недостаточно чётко определяет правовую ситуацию в некоторых пунктах», — рассказал изданию пециалист по международному праву Штефан Хобе, руководитель Института воздушного, космического и кибернетического права при Университете Кёльна.

Неясно, могут ли частные лица пользоваться богатствами космоса для извлечения прибыли, например, при разработках породы на Луне или на астероидах. США считают, что могут: с их точки зрения, такие ресурсы можно добывать, даже если формально они не принадлежат разработчику, так же как можно ловить рыбу, не претендуя на владение всем океаном.

«Мы не будем ждать заключения договора, соответствующего нашим национальным интересам. Мы верим, что можем полететь на Луну и там пользоваться ресурсами. Поэтому мы полетим на Луну и будем пользоваться её ресурсами. И будем делать это в партнёрстве с другими странами», — заявил эксперт в области астронавтики Кристофер Джонсон из Secure World Foundation.

Насколько международной станет программа «Артемида», покажет время. Шеф НАСА Джим Брайденстайн сообщил об интересе Японии и Канады. Но со стороны России прозвучала критика данного проекта.

«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак», — написал в Twitter бывшей вице-премьер и нынешний шеф «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, тот, кто собирает коалицию международных сил, закончит чем-то вроде Ирака или Афганистана.