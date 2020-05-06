Reuters: США не собираются делиться лунными ресурсами с Россией

США работают над проектом международного договора по добыче ресурсов на Луне, переговоры по которому должны начаться уже в ближайшие несколько недель, передаёт Reuters со ссылкой на слова анонимного источника в администрации президента Дональда Трампа. Тем не менее России в числе возможных участников соглашения нет.

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект международного договора по добыче ресурсов на Луне, которую Соединённые Штаты и другие космические державы рассматривают в качестве ключевого стратегического актива в космосе, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, спутник также имеет высокую ценность для долгосрочных научных исследований, которые могли бы помочь в осуществлении будущих полётов на Марс.

Документ, получивший название «Соглашение Артемиды» в честь американской лунной программы Artemis, предполагает создание вокруг будущих баз по добыче полезных ископаемых на Луне «зон безопасности» для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости».

Кроме того, в соглашении пропишут правила компаний устанавливать права собственности на добываемые на Луне ресурсы в соответствии с международным законодательством.

По данным Reuters, в ближайшие несколько недель правительство США планирует официально начать переговоры по договору с государствами, которых в администрации Трампа считают «единомышленниками», заинтересованными в добыче полезных ископаемых на Луне. В частности, речь идёт о Канаде, Японии, странах Европейского союза, а также ОАЭ.

На первом этапе в Соединённых Штатах не планируют привлекать к переговорам Россию, основного партнёра космического агентства NASA по Международной космической станции. Как отмечает Reuters, это связано с позицией Пентагона, где обеспокоены «угрожающими» манёврами российских спутников на околоземной орбите.

При этом источник агентства подчеркнул, что речь идёт о безопасности, а не о территориальных претензиях.

«Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведёт деятельность и они объявили об установлении зоны безопасности вокруг него, вам нужно будет заранее связаться с ними, проконсультироваться и решить, как вы можете обеспечить всем безопасность», — заявил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, пожелавший остаться анонимным.

Источник отметил, что Трамп намерен отказаться от переговоров в рамках ООН, отчасти потому, что подобный процесс займёт слишком много времени, а работа с государствами, не ведущими космическую деятельность, окажется непродуктивной, пишет Reuters.