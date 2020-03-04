CNN: глава Торговой палаты США пообещала прорыв в экономике, если осваивать космос

Космические открытия и исследования толкают всю экономику вперёд, уверена председатель Американской торговой палаты Сьюзан Кларк в своей статье для CNN. Она настаивает, что депутатам США необходимо одобрить предложенные Дональдом Трампом расходы на NASA, в том числе чтобы не отставать от главных конкурентов — России и Китая.

Бюджет, предложенный Дональдом Трампом, по ряду показателей может вызвать споры в конгрессе. Но есть одна статья, расходы на которую должны поддержать и демократы, и республиканцы, пишет председатель Американской торговой палаты Сьюзан Кларк в своей статье для CNN. Это $25,2 млрд расходов на NASA. «Будущее нашей экономики зависит от решительного продолжения освоения космоса», — пишет она.

По её словам, с самого начала космические инициативы поддерживали обе силы американской политики. А сейчас речь идёт о новой космической гонке, которая, возможно, принесёт ещё более важные последствия, так что Американскому космическому агентству нужна поддержка всего конгресса, как никогда.

Космос — самая многообещающая сфера для развития технологий. К 2040 году, по оценке экспертов, она может вырасти до $1,5 трлн. Никто не в силах предсказать полностью, как будет выглядеть американская экономика через 20 лет, но частный бизнес в космической сфере преобразит жизнь всего человечества, уверена она.

Сегодня это уже происходит, ведь почти любая компания зависит от технологий, завязанных на космосе: для спутниковой связи, дистанционного наблюдения, геолокации. Но некоторые проводят более специфические исследования. Например, фармацевтические фирмы занимаются экспериментами на низкой орбите МКС, чтобы выяснить, как эти условия могут помочь людям жить дольше и меньше болеть. Другие занимаются разработкой внеземного пространства для жизни человека.

Так что колонии на Луне, добыча ископаемых из астероидов, и межпланетные путешествия вскоре могут из фантастики стать реальностью. Но для этого, поясняет автор статьи, политикам нужно действовать. Например, выделить деньги на разработку кораблей, которые позволят отправлять людей на Луну и обратно. «Что важнее, они гарантируют, что США продолжат быть впереди таких соперников в космической гонке, как Китай и Россия. Наша страна должна быть на передовой исследования этих новых экономических рубежей», — пишет автор статьи, отмечая, что такая деятельность создаст и дополнительные рабочие места.

Многие задаются вопросом, есть ли смысл возвращаться на Луну, но Сьюзан Кларк уверена, что он есть. Это поможет США обеспечить себе доминирование в экономической сфере, станет катализатором для инноваций и научных открытий, и последствия будут весомыми для всей экономики. Автор статьи на сайте CNN обещает: если США вернутся на Луну, в американской промышленности начнётся новая эра инноваций.