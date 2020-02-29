Newsweek: РАН винит спутники Илона Маска в плохих изображениях из космоса

Российские академики направят в ООН письмо с жалобами на систему спутников Starlink, которые отражают свет от солнца и портят астрономические фотографии, сообщает Newsweek. Starlink является одним из проектов Илона Маска и, по мнению гендиректора МАК «Вымпел» Сергея Боева, может использоваться Пентагоном в военных целях.

Российская академия наук пожалуется в ООН на спутниковую систему Starlink американской компании SpaceX, которая мешает работе астрономов, пишет Newsweek со ссылкой на доклад исследовательского центра. Проект развёртывания спутников является центральной частью космических амбиций миллиардера Илона Маска.

Как рассказывает издание, исследователь РАН Николай Самусь заявил, что сеть, состоящая из сотен спутников, отражает свет от солнца и может испортить 30—40% изображений из космоса. По сообщению агентства РИА Новости, опасения российских академиков разделяют коллеги из Европейского космического агентства. «Сейчас мы готовим черновик письма (в ООН) от Российской академии и завтра обсудим этот вопрос с вице-президентом Юрием Балегой», — приводит американский сайт слова Самуся.

Первая очередь спутников Starlink была запущена в космос 23 мая 2019 года, а в прошлом месяце, по информации интернет-издания TechCrunch, к ним добавилось ещё 60. Уже к середине этого года спутниковая сеть может начать раздачу интернета на территории США и Канады. Тем не менее уже высказывались опасения, что планы Маска по возможному выведению тысяч спутников на орбиту повышают риск возникновения космического мусора.

В то же время гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев считает, что система Starlink может использоваться в военных целях, пишет Newsweek со ссылкой на российские СМИ. По словам Боева, волноваться заставляет тот факт, что недавно назначенный командующим Космическими силами США Джон Рэймонд встречался с Маском и обсуждал, как его спутники могут помочь Пентагону.