FAZ: Маск обещает слишком много, чтобы в это поверить

По признанию руководителя Tesla Илона Маска, в последнее время компания нерентабельна, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Тем не менее американский предприниматель обещает, что производитель электромобилей получит прибыль ещё до конца года. Однако Маск даёт слишком много пустых обещаний, чтобы в это можно было поверить.

Дела компании Tesla идут плохо, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Предприниматель Илон Маск это признаёт — и обещает достичь прибылей ещё в этом году. Однако он даёт больше обещаний, чем сдерживает, утверждает корреспондент издания Роланд Линднер.

Илон Маск обычно не особенно восприимчив к критике, но некоторое время назад он признал, что возглавляемый им производитель электрокаров Tesla справедливо подвергается критике из-за нерентабельности фирмы. Это обвинение действительно до сих пор. В прошлом году казалось, что Tesla уже встала на путь к улучшению: в двух кварталах года она получала прибыли, напоминает немецкая газета. Однако на данный момент фирма снова терпит убытки.

Спад в последнем квартале вызывает особое беспокойство, утверждает автор статьи. Хотя производитель поставил так много автомобилей, как никогда прежде, а также предписал своим сотрудникам следовать программе экономии, которую сам Маск охарактеризовал как жёсткую, фирма всё ещё далека от получения прибылей. Кроме того, дорогие модели Tesla сейчас продаются плохо, что, разумеется, не помогает сделать компанию рентабельной.

Несмотря на это, Илон Маск излучает уверенность и обещает, что производитель получит прибыль ещё в этом году. В 2020 году должна быть представлена модель Y, и тогда ситуация изменится — тем более что новая модель обеспечит больше маржи, чем самый дешёвый автомобиль Tesla, модель 3.

Впрочем, пока неясно, когда в действительности появится модель Y и насколько успешной она будет, отмечает корреспондент издания. Илон Маск слишком часто обещает чересчур много, чтобы верить, что Tesla скоро начнёт получать стабильные прибыли, заключает Frankfurter Allgemeine.