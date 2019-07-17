New York Times рассказала, откуда у Ким Чен Ына роскошные авто

Несмотря на жёсткие санкции ООН за Ким Чен Ыном постоянно следуют «элегантные западные колесницы» — чёрные бронированные лимузины, пишет The New York Times. Как отмечает издание, высококлассные товары Северная Корея получает посредством сложной системы перевозок и подставных фирм, а путешествие автомобилей порой пролегает по территории множества стран.

Чёрные бронированные лимузины — элегантные западные колесницы — следуют повсюду, куда бы ни направлялся молодой северокорейский «диктатор» Ким Чен Ын, пишет The New York Times.

Седаны, которые обычно прибывают из Пхеньяна на грузовых самолётах, возят Кима по улицам городов — будь то Сингапур, Ханой или Владивосток — во время его встреч с такими лидерами как Дональд Трамп и Владимир Путин. Иногда рядом с лимузином бежит кавалькада телохранителей.

Это машины экстра-класса производства Mercedes-Benzes — Maybach S600 Pullman Guard и Maybach S62, которые весьма популярны среди мировых лидеров; их цена порой доходит до $1,6 млн за штуку. При этом Ким использует их, в открытую насмехаясь над санкциями ООН.

По данным исследования Центра перспективных оборонных исследований, высококлассные западные товары попадают к северокорейской элите через сложную систему портовых перевозок и подставных компаний.

Подобная демонстрация говорит о потенциальных ограничениях санкций, которые администрация Трампа использует в качестве инструмента принуждения Пхеньяна к переговорам о ядерном разоружении. Более того, американские чиновники уверены, что единственный настоящий рычаг давления на Северную Корею — это жёсткие санкции.

Однако, как говорится в исследовании, с 2015-ого по 2017 год источниками товаров роскоши для Северной Кореи стали 90 стран. Кроме того, маршруты поставки пролегают по территориям некоторых членов Совбеза ООН и американских союзников — Китая, России, Японии и Южной Кореи.

Для чиновников же, которые занимаются санкциями, важно отследить пути контрабанды товаров роскоши — особенно когда речь идёт о таких редких предметах как бронированные машины, — потому что Пхеньян использует похожие приёмы для приобретения технологий двойного назначения, которые могут использоваться в рамках ядерной программы.

Путешествие, которое пришлось перенести паре бронированных «мерседесов» из Европы в Восточную Азию, наглядно показывает, как работает эта система. Центр перспективных оборонных ислледований и The New York Times проследили их путь через пять стран, используя материалы, находящиеся в открытом доступе, судовые реестры и спутниковые снимки.

Кругосветное плавание началось в нидерландском порту Роттердама. В июне 2018 года два запечатанных контейнера с двумя «мерседесами» стоимостью $500 тыс. каждый погрузили в портовом терминале. Заказчик остался неизвестным. Головная компания Mercedes — Daimler — заявила, что потенциальных покупателей всегда проверяют, чтобы фирма точно знала, что она не продаёт товары нарушителям санкций.

Машины отправились в китайский порт Далянь, а из него — в японскую Осаку. Оттуда их доставили в южнокорейский Пусан, куда они прибыли 30 сентября.

Однако затем начинается самая загадочная часть путешествия. Контейнеры погрузили на грузовой корабль DN5505 под флагом Того, следующий в российский порт Находка. Машины были предназначены для компании Do Young Shipping, зарегистрированной на Маршалловых островах.

Собственники Do Young Shipping неизвестны, однако эта компания, судя по некоторым свидетельствам, якобы каким-то образом связана с российским бизнесменом Данилом Казачуком.

После выхода из Пусана 1 октября корабль пропал с радаров — автоматическая система идентификации перестала передавать сигнал. «Это обычная практика среди кораблей, уклоняющихся от санкций», — отмечает газета.

Сигнала не было на протяжении 18 дней. Появился он вновь, когда корабль находился в южнокорейских водах. Он направлялся обратно в Пусан с грузом угля, который затем разгрузил в другом южнокорейском порту. Судя по таможенным документам, судно взяло уголь на борт в порту Находка.

В докладе Центра не говорится, что именно произошло с машинами. Однако авторы документа считают, что машины могли переправить из России в Северную Корею по воздуху. 7 октября грузовые самолёты компании Air Koryo прибыли во Владивосток — что случается довольно редко.

«Учитывая грузоподъёмность самолётов и их в роль в транспортировке бронированных лимузинов Ким Чен Ына, возможно, что именно на эти самолёты и загрузили «мерседесы», — говорится в документе.

Исходя же из видеоданных, четыре месяца спустя — 31 января 2019 года — та же самая модель «мерседеса» проехала по улицам Пхеньяна и остановилась у главного здания ЦК Трудовой партии Кореи.

В телефонном интервью Казачук признал, что имеет отношение к DN5505, однако отказался сообщать детали о перевозках машин и ничего не сказал о том, были ли они отправлены в Северную Корею.

«Это коммерческая тайна моей фирмы, — возмутился он. — Почему я должен всем рассказывать, где я купил эти машины и кому их продал?»

The New York Times признаёт, что нет никаких улик, которые могли бы связать Казачука с передачей военных технологий или каких-то товаров Северной Корее, однако ряд международных экспертов утверждает, что российский Дальний Восток — это обычный маршрут контрабанды в Северную Корею.

В феврале южнокорейские власти задержали DN5505 с грузом угля по подозрению в нарушении санкционного режима. Казачук же отметил, что он как владелец судна не несёт ответственности за груз. Кроме того, он обвинил южнокорейские власти в «государственном рэкете». «Южнокорейская полиция плевать хотела с высокой колокольни на основополагающие права человека», — заключил он.