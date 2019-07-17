New York Times рассказала, откуда у Ким Чен Ына роскошные авто
Чёрные бронированные лимузины — элегантные западные колесницы — следуют повсюду, куда бы ни направлялся молодой северокорейский «диктатор» Ким Чен Ын, пишет The New York Times.
Чёрные бронированные лимузины — элегантные западные колесницы — следуют повсюду, куда бы ни направлялся молодой северокорейский «диктатор» Ким Чен Ын, пишет The New York Times.
Ведущий конструктор КБ «Малахит» Игорь Караваев рассказал РИА Новости об уникальных характеристиках новейшей, неатомной малой подлодки П-750Б «Пиранья».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает наиболее важным качеством дипломата глубокое понимание задач развития своей страны, а также её внешнеполитических интересов.
Федеральный суд США наложил запрет на использование социальных сетей Twitter, Facebook и Instagram для бывшего советника американского президента Дональда Трампа Роджера Стоуна, сообщает The Wall Street Journal.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доверительные личные отношения очень важны в работе дипломата.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что новые украинские власти смогут оправдать кредит доверия и конвертируют его в реальные дела по установлению мира в стране.
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны. Об этом сообщает Госдепартамент.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Аргументам и фактам», что «охота на россиян» в третьих странах является инструментом давления США.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении 22 глав районных администраций.
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 года тюрьмы по обвинению в убийстве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает судебный процесс по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского театром абсурда.
Следователи организовали проверку по факту обнаружения тел двух мужчин и женщины на месте пожара в частном доме в селе Пезмег Корткеросского района Коми. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
В Крыму в санатории более 30 детей были госпитализированы с симптомами отравления, трое доставлены в реанимацию.
Провокации в ПАСЕ устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Итальянский клуб «Дженоа» ведёт переговоры с московским «Спартаком» по трансферу бразильского полузащитника Лукаса Фернандо.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Европейской комиссии. Об этом украинский лидер написал в своём Twitter.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании нового контракта с чешским нападающим Якубом Враной.
В Пресненском районе Москвы произошло возгорание в гостинице, около 70 человек эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) рассказала, что её супруг не признаёт своё отцовство.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой колумбийского МИД Карлосом Холмсом Трухильо. Стороны обсудили ситуацию в Венесуэле.
В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести. Об этом информирует телеканал CTV.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российских нападающих Павла Бучневича и Владислава Наместникова из-за перехода в команду их соотечественника Артемия Панарина.
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с закупкой Турцией F-35.
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над голландцем Робином Хасе в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в хорватском городе Умаг.
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, заняла первое место на международном турнире в итальянской Падуе.
Совет ЕС призвал Россию к сотрудничеству в расследовании крушения Boeing, выполнявшего рейс МН17. Соответствующая декларация, принятая СЕ, опубликована на сайте Европейского совета.
Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» намерен арендовать бразильского полузащитника Фреда, выступающего за английский «Манчестер Юнайтед».
Полиция Львовской области Украины возбудила уголовное дело в отношении депутата одного из сельских советов за дискредитацию партии «Голос» украинского музыканта Святослава Вакарчука. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.
Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон изучает варианты принятия мер в отношении Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» обменял российского нападающего Артёма Анисимова в «Оттава Сентароз».
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе заседания кабинета министров, что Иран готов к переговорам с Соединёнными Штатами по программе разработки ракет.
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб из-за недостатка игровой практики.
Молдавский президент Игорь Додон в эфире телеканала Accent заявил, что принцип нейтралитета Молдавии заложен в Конституции страны, поэтому Кишинёв не будет вступать в НАТО без согласия Партии социалистов.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата на пост министра обороны США Марка Эспера о том, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35.
На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук рассказал о своём желании поиграть в одном из европейских чемпионатов.
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о переходе в команду центрового Девина Букера.
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе заседания правительства США, что нынешняя администрация добилась «огромного прогресса» в переговорах с КНДР.
Сборная Украины не приедет в Москву на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года.
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
Европарламент поддержал назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Об этом информирует The Guardian.
Голландский специалист Кларенс Зеедорф освобождён от должности главного тренера сборной Камеруна по футболу.
Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в депутаты Московской городской думы. Об этом сообщил представитель окружной избирательной комиссии.
Бывший главный тренер казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказал мнение об игре команд в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если бы перед ним стоял выбор «быть генеральным прокурором или строить дорогу», то он выбрал бы последний вариант.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой в первом чтении проекта закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов.
Конституционный суд Украины принял решение признать конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».