CNBC: через несколько лет в космосе могут появиться десятки тысяч новых спутников

Компании SpaceX, OneWeb, Telesat и Amazon намерены развивать спутниковый интернет, и для этого они рассчитывают запустить на низкую орбиту десятки тысяч новых спутников в ближайшие годы, сообщает CNBC. Первыми, кто воспользуется этой сетью, как они рассчитывают, будут жители труднодоступных районов, правительство, пассажиры самолётов и кораблей.

Если у нескольких компаний получится задуманное, то уже в ближайшие 10 лет в космос может отправиться больше спутников, чем за всю предыдущую историю, пишет на своём сайте CNBC. Так, компании SpaceX, OneWeb, Telesat и проект Amazon под названием Project Kuiper заявили, что в ближайшие годы собираются запустить в космос больше 46 тыс. спутников. При этом за все предыдущие годы в космос отправилось всего 9 тыс. спутников.

Эти спутники будут не только предоставлять интернет, уточняют авторы статьи, но и выполнять иные функции, ведь размер спутников и их стоимость значительно снизились, а инвестиции в эту сферу выросли. И как раз спутники с интернетом обещают большую прибыль. Если обычно группа спутников называется созвездием, то этих объектов будут сотни, а то и тысячи в группе, так что их окрестили мегасозвездиями.

Они должны будут первым делом предоставлять интернет в сельскую местность. Так, в США больше 14млн населения живёт в таких местах, и у них нет доступа даже к медленной связи. У тех, кто сегодня занимается спутниковым интернетом, спутники находятся слишком далеко, и это негативно сказывается на работе сети. А мегасозвездия будут работать на низких орбитах, но для их правильной работы нужно большое скопление спутников.

И как раз компания SpaceX Илона Маска уже запустила в этом году 120 спутников Starlink. При этом лицензию она получила на 42 тыс. таких спутников, которые собирается доставлять на своих ракетах Falcon 9. Система сможет заработать, как только количество спутников дорастёт до 800. Американские ВВС уже тестируют систему на своих самолётах и говорят о хороших результатах. Илон Маск рассчитывает, что компания может приносить по $30 млрд в год. При этом он отмечает, что технология не будет заменять традиционные сети, но скорее будет нацелена на труднодоступные регионы.

Компания OneWeb также уже запустила первые 6 спутников и собирается отправить ещё 650 — запуская их раз в месяц с использованием российских ракета-носителей «Союз». У её программы много спонсоров, так что они рассчитывают строить по два спутника в день, и каждый будет стоить по $1 млн. Работать они изначально собираются с теми областями, где люди готовы много платить за связь — например, в самолётах и кораблях, а также сотрудничать с правительствами и наземными мобильными операторами, которые хотят расширить свою сеть.

Компания Amazon ещё не запустила ни одного спутника, но её мегасозвездие должно составить 3236 объекта. К тому же там занялись созданием наземной инфраструктуры для передачи сигналов с орбиты и обратно. Ещё одна компания, канадская Telesat тоже получила финансирование на эту деятельность, но отстаёт от конкурентов, пишет CNBC.