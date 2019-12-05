Эстонский военный рассказал Daily Telegraph, как Россия помогла НАТО осознать киберугрозу

НАТО потребовалось целое десятилетие, чтобы начать воспринимать киберугрозы всерьёз, и немалую роль в этом сыграла Россия, считает глава Объединённого центра киберзащиты НАТО полковник Яак Тариен. Как пишет The Daily Telegraph, теперь альянс наконец признал и космос отдельной сферой, которая нуждается в защите от военных действий, а также заметил угрозу в росте Китая.

Запад слишком долго не отвечал на угрозу кибератак, заявил глава Объединённого центра киберзащиты НАТО Яак Тариен. «НАТО потребовалось целое десятилетие, чтобы начать воспринимать киберугрозы всерьёз. Если речь не идёт о настоящей войне, то НАТО двигается со скоростью НАТО», — приводит The Daily Telegraph слова военного.

Лидеры альянса одобрили ряд решений, включая идеи защитить космос от конфликтов. Кроме того, на своей встрече в среду они впервые признали угрозы для безопасности, которые несёт в себе рост Китая.

По словам Тариена, хотя кибербезопасность сейчас на слуху, десять лет назад эту сферу никто не считал за военную угрозу. Сам Тариен раньше командовал ВВС Эстонии, и поэтому он напоминает, что его страна ещё в 2004 году предлагала создать учебный центр по кибербезопасности. Но тогда эту идею встретили в НАТО сдержанно, поскольку шла война в Афганистане, а киберсфера не относилась даже к военному делу.

И в результате, в 2007 году, как отмечает издание, Россия смогла запустить первую цифровую атаку против другого государства — Эстонии. «Это послужило хорошим звоночком. Теперь, оглядываясь назад, я могу сказать, что, возможно, хорошо, что это произошло», — приводит издание слова военного. Ведь именно после этого инцидента создали подразделение, которое он возглавляет.

При этом, как отмечает автор статьи в The Daily Telegraph, кибератаки со стороны России, Китая и им подобных становятся более многочисленными и сложными. В свою очередь, Россия называет опасения по поводу кибератак с её стороны «вымышленными» и отмечает, что желание Великобритании создать новое подразделение, которое займётся электронной войной, киберугрозами и нетрадиционными средствами ведения войны, показывает «антироссийскую политику Великобритании».