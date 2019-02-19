NBC News: русские хакеры в восемь раз быстрее китайских, иранских и северокорейских

Ведущая американская компания в сфере кибербезопасности CrowdStrike нашла подтверждение высокого мастерства русских хакеров, о котором уже давно говорят эксперты, пишет NBC News. Компания измерила «длительность взлома» компьютерных сетей хакерами, связанными с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном и пришла к выводу, что российские киберпреступники действуют в 8 раз быстрее ближайших соперников.

Эксперты давно говорят о том, что российские хакеры — самые искусные среди иностранных противников, действующих на государственном уровне, однако сегодня ведущая американская компания в сфере кибербезопасности нашла способ оценить их мастерство количественными методами, сообщает NBC News.

В последнем докладе, посвящённом киберугрозам , компания CrowdStrike — выяснившая в своё время, что хакерскую атаку на Национальный комитет Демократической партии провели русские — обнаружила, что «хакеры, связанные с российской разведкой, действуют и реагируют быстрее, чем северокорейские, китайские , иранские хакеры или киберпреступники.

CrowdStrike измерила так называемую «длительность взлома», то есть скорость проникновения хакерской команды в компьютерную сеть с тем, чтобы начать кражу данных. Как поясняет издание, сегодня хакерские проникновения могут быть замечены и остановлены в кратчайшие сроки, поэтому чем быстрее хакеры взламывают систему, тем больше данных они могут украсть.

«Мы были поражены, увидев, что злоумышленники из России действуют почти в восемь раз быстрее, чем их ближайшие соперники — северокорейские противники США, которые, в свою очередь, орудуют в два раза быстрее, чем группы нарушителей из Китая», — говорится в докладе организации.

В общем и целом, хакеры, выбравшие своей мишенью Запад, усовершенствовали своё мастерство в 2018 году, утверждает компания.

Как напоминает сайт телеканала ранее CrowdStrike отметила, что Китай возобновил агрессивные хакерские атаки с целью кражи американских корпоративных секретов после перерыва, последовавшего за соглашением, заключённым с администрацией Барака Обамы.