NBC News: русские хакеры в восемь раз быстрее китайских, иранских и северокорейских
Эксперты давно говорят о том, что российские хакеры — самые искусные среди иностранных противников, действующих на государственном уровне, однако сегодня ведущая американская компания в сфере кибербезопасности нашла способ оценить их мастерство количественными методами, сообщает NBC News.
В последнем докладе, посвящённом киберугрозам , компания CrowdStrike — выяснившая в своё время, что хакерскую атаку на Национальный комитет Демократической партии провели русские — обнаружила, что «хакеры, связанные с российской разведкой, действуют и реагируют быстрее, чем северокорейские, китайские , иранские хакеры или киберпреступники.
CrowdStrike измерила так называемую «длительность взлома», то есть скорость проникновения хакерской команды в компьютерную сеть с тем, чтобы начать кражу данных. Как поясняет издание, сегодня хакерские проникновения могут быть замечены и остановлены в кратчайшие сроки, поэтому чем быстрее хакеры взламывают систему, тем больше данных они могут украсть.
«Мы были поражены, увидев, что злоумышленники из России действуют почти в восемь раз быстрее, чем их ближайшие соперники — северокорейские противники США, которые, в свою очередь, орудуют в два раза быстрее, чем группы нарушителей из Китая», — говорится в докладе организации.
В общем и целом, хакеры, выбравшие своей мишенью Запад, усовершенствовали своё мастерство в 2018 году, утверждает компания.
Как напоминает сайт телеканала ранее CrowdStrike отметила, что Китай возобновил агрессивные хакерские атаки с целью кражи американских корпоративных секретов после перерыва, последовавшего за соглашением, заключённым с администрацией Барака Обамы.
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