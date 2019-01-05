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Bild: «чисто сработали» — в Германии не исключили российский след в «грандиозной краже» данных политиков

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ФРГ эксперты в области кибербезопасности разыскивают хакеров и ищут «лазейки», позволившие осуществить «грандиозную кражу данных» немецких политиков, которые теперь, «заломив руки», пытаются разобраться в случившемся, сообщает Bild. По информации таблоида, органы государственной безопасности Германии даже обратились к Агентству национальной безопасности США за помощью в проведении расследования.
Bild: «чисто сработали» — в Германии не исключили российский след в «грандиозной краже» данных политиков
Reuters

«Кто взломал Германию?» — задаётся вопросом немецкий таблоид Bild.

Немецкие политики, «заломив руки», пытаются разобраться в случившемся. В свою очередь, эксперты в области кибербезопасности разыскивают хакеров и ищут «лазейки», благодаря которым и стала возможна эта «грандиозная кража данных» политических деятелей Германии, отмечают авторы статьи.

По информации Bild, органы государственной безопасности ФРГ даже обратились к Агентству национальной безопасности США за помощью в проведении расследования. И это притом, что всего несколько лет назад выяснилось, что в 1990-е и 2000-е года АНБ прослушивало немецких политиков, недоумевают журналисты издания.

Тем временем, продолжают авторы статьи, немецкие эксперты ознакомились с материалами дела — около тысячи имён с номерами мобильных телефонов и электронных адресов — и сошлись во мнении: опубликованные данные политиков ответственные «накапливали и анализировали на протяжении нескольких лет».

«Это, конечно же, были не отдельные хакеры-активисты. Сработано было чисто», — заявил в интервью Bild один из экспертов бундесвера в сфере кибербезопасности.

«Мы не знаем, что не было опубликовано. Не имеем ли мы дело всего лишь с побочными продуктами масштабной операции одной из спецслужб?», — поделился своим мнением с журналистами таблоида один из ведущих немецких экспертов в области информационной безопасности Сандро Гайкен.

А вот то, что не были опубликованы данные правопопулистской и «близкой к Кремлю» партии «Альтернатива для Германии», по мнению Гайкена, и вовсе может быть попыткой навести на «ложный след, чтобы стоящих за атакой искали в российском секторе».

Впрочем, подчёркивают журналисты Bild, Сандро Гайкен допускает, что именно Российская Федерация «предоставила основной материал, добытый в ходе хакерских атак, например, на бундестаг в 2014-2017 годах».

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Bild Германия Европа
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