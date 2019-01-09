Украинская Правда: у Литвы хватит иммунитета, чтобы пережить российские кибератаки

Россия может устроить кибератаки против Литвы с целью повлиять на исход президентских выборов, назначенных на май этого года. Однако, как передаёт «Украинская правда», в сообщении пресс-службы президента Литвы говорится, что страна «имеет достаточный иммунитет к подобным угрозам».

В этом году Россия может устроить кибератаки против Литвы с целью повлиять на исход президентских выборов в стране. Как пишет «Украинская правда», об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы по результатам заседания государственного совета по вопросам обороны.

«Во время трех выборов этого года в Литве вероятны агрессивные кибератаки третьих стран, прежде всего России, с целью повлиять на ход выборов и их результаты», — говорится в сообщении.

Одновременно администрация президента отмечает, что Литва «имеет достаточный иммунитет к подобным угрозам», а «возможности третьих стран в деле осуществления влияния на Литву ограничены».

Как говорится в сообщении, уровень угроз в 2018 году по сравнению с прежними годами, значительно не изменился и главные источники угроз остаются теми же, что и в прошлом году.

Как напоминает издание, выборы президента Литвы состоятся 12 мая этого года.