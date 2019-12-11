SRF: субботник в космосе — европейцы запускают первый проект по уборке мусора на орбите

Европейское космическое агентство ESA решило затеять уборку в космосе, сообщает швейцарский телеканал SRF. В околоземном пространстве скопилось огромное количество обломков старых спутников и ракет, представляющих опасность для космических миссий, — поэтому ESA вместе с группой коммерческих фирм запускает первый в своём роде проект по сбору мусора на орбите Земли.
Европейское космическое агентство ESA намерено провести уборку в космосе, сообщает SRF. По информации швейцарского телеканала, агентство запускает миссию по удалению мусора из космического пространства на околоземной орбите, причём эта миссия станет первой в своём роде.
Заказ на проведение этой операции получила молодая швейцарская компания ClearSpace, основанная командой учёных Швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны. С конца марта команда должна будет взяться за работу над проектом, сообщили в Европейском космическом агентстве.
Как отмечает SRF, в космосе сейчас летают десятки тысяч обломков старых спутников и ракет. Они представляют опасность для космических миссий. Поэтому ESA вместе с коммерческим консорциумом планирует первую в мире миссию по уборке мусора в космосе.
По сообщениям ESA, европейские министры, ответственные за сферу космонавтики, договорились поддержать этот проект по устранению обломков с орбиты Земли. Программа ClearSpace-1 должна стартовать в 2025 году. Её цель — сделать так, чтобы космический зонд выловил в космосе последнюю ступень старой ракеты ESA при помощи четырёх захватывающих «рук» и вернул её в околоземное пространство для сгорания. Позднее орбитальные аппараты должны будут выловить множество крупных обломков.
Эксперты предостерегают о том, что в ближайшие годы количество космического мусора будет резко увеличиваться. Обломки из космоса могут рухнуть на Землю или привести к столкновениям в космическом пространстве, в том числе с разрушительными последствиями.
По данным руководителя отдела космической безопасности бюро ESA в Дармштадте Хольгера Крага, объекты в околоземном пространстве сталкиваются друг с другом на скорости до 40 тыс. км/ч, что крайне опасно.
Между тем, по оценкам экспертов, в ближайшие годы в космос будут запущены тысячи новых спутников, подчёркивает швейцарский телеканал SRF.
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