Hannoversche Allgemeine: русские замахнулись на свой же рекорд в космосе

Россия вознамерилась установить новый рекорд в космосе, пишет Hannoversche Allgemeine. Уже в следующем году «Роскосмос» рассчитывает доставить грузовой корабль к МКС всего за два часа по так называемой одновитковой схеме, уточняет немецкое издание.
До Международной космической станции — всего за два часа: в 2020 году Россия вознамерилась установить новый рекорд в космосе, сообщает Hannoversche Allgemeine.
Сделать это возможным должна «новая технология», при помощи которой государственная корпорации «Роскосмос» планирует осуществить полёт непилотируемого корабля к МКС по так называемой одновитковой схеме, уточняет немецкая газета.
Как заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, задача российской госкорпорации на ближайшее будущее — «обеспечить аналогичную схему для пилотируемого корабля».
Пока же до Международной космической станции корабли обычно добираются по стандартной двухсуточной схеме или по быстрой шестичасовой схеме, отмечает немецкая Hannoversche Allgemeine.
Впрочем, добавляет издание, в 2019 году тому же «Роскосмосу» удалось установить «новое лучшее время»: тогда полёт грузового корабля к МКС с продуктами питания и топливом на борту продлился всего 3,5 часа благодаря двухвитковой схеме сближения.
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