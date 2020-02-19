Как если бы все затонувшие корабли дрейфовали в море — CNBC предупредил об угрозе космического мусора

Компании-производители космической техники с целью создании глобального интернет-покрытия запускают на орбиту всё больше спутников, что приводит к риску увеличения космического мусора, пишет CNBC. При этом телеканал предупреждает, что космические обломки могут поставить под угрозу освоение космоса и жизни людей на Земле.

Компании-производители космической техники от SpaceX до OneWeb соревнуются в запуске спутников в космос с целью создания глобального интернет-покрытия. Тем не менее, как отмечает CNBC, это сопряжено с серьёзной угрозой засорения космического пространства.

По данным Европейского космического агентства, с конца 1950-х годов было произведено более 5 тыс. космических запусков, в ходе которых на орбиту было выведено почти 9 тыс. спутников. В космосе всё ещё находятся примерно 5 тыс. из них, хотя реально функционируют менее 2 тыс. Эти рукотворные объекты от спутников до обломков ракет и называются космическим мусором.

Согласно подсчётам агентства, в космосе насчитывается более 22 тыс. обломков, однако установить их реальное число невозможно.

Так, в 2009 году при одном только столкновении двух спутников образовалось более 2 тыс. фрагментов космического мусора. Однако, как отмечает CNBC, не менее важной проблемой является запуск противоспутниковых ракет. При этом по мере дальнейшего роста количества космического мусора телеканал опасается эффекта снежного кома.

«Представьте себе, насколько опасным было бы плавание в открытом море, если бы все когда-либо потерянные в истории корабли всё ещё дрейфовали на поверхности», — заявил глава ЕКА Ян Ворнер.

При этом существует целый ряд рисков, связанных с космическим мусором. В частности, эксперты опасаются, что он может помешать будущим космическим миссиям или запуску спутников, а также может падать на Землю.

В ЕКА предупреждают, что крупный космический мусор может «неконтролируемым образом возвращается в атмосферу, достигать земли и создавать опасность для населения».

Вместе с тем, агентство не стоит на месте. Так, в прошлом году с швейцарским стартапом ClearSpace был подписан договор о запуске в 2025 году аппарата для борьбы с космическим мусором.

Кроме того, Японское агентство аэрокосмических исследований при помощи компании Astroscale Holdings также намерено проверить возможность свода с орбиты больших объектов космического мусора. Как отмечает CNBC, первый этап данной миссии намечен на 2022 год.