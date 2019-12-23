Forbes подвёл итоги десятилетия, возродившего интерес к космосу

Благодаря большому количеству открытий уходящее десятилетие возродило интерес к освоению космоса, пишет Forbes. Журнал отмечает, что оно, среди прочего, заложило фундамент для дальнейшего изучения Марса и амбициозной программы по возвращению человека на Луну.

После десятилетия невероятных изменений и достижений в освоении космоса к его исследованию подходят с «новой страстью». Американский журнал Forbes решил вспомнить несколько эпизодов, которые этому способствовали.

В 2011 году последний полёт совершил космический шаттл NASA «Атлантис», который заставил множество людей по всему миру задаться вопросом: что дальше? США до сих пор не могут самостоятельно отправлять астронавтов в космос, так как российские космические корабли «Союз» пока остаются единственным транспортным средством, способным доставить человека на Международную космическую станцию. Тем не менее, в США для отправки астронавтов на станцию разрабатываются новые пилотируемые корабли от компаний SpaceX и Boeing.

Как отмечает Forbes, десятилетие отмечено также становлением Китая в качестве «выдающейся космической державы». За первым полётом человека в космос для китайской программы в 2003 году последовали высадка на Луну и посадка на обратную сторону спутника. На очереди китайская беспилотная возвращаемая миссия исследования Луны «Чанъэ-5» и создание космической станции и лунной базы.

На прошедшее десятилетие также пришлись успехи компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX, которую многие стали называть конкурентом NASA. Среди прочего, компании удалось успешно запустить в космос электрический автомобиль Tesla Roadster, который стал полезной нагрузкой в тестовом запуске тяжёлой ракеты Falcon Heavy.

Несмотря на споры вокруг влияния на астрономию большого числа запускаемых компанией спутников, вероятно, предстоящее десятилетие для SpaceX будет не менее перспективным.

По мнению Forbes, в одном ряду с великими моментами в освоении космоса стоит также экспедиция марсохода Curiosity, который искал свидетельства жизни на Марсе и сделал несколько «невероятных» снимков поверхности красной планеты.

Ещё одной не менее важно стала миссия Cassini на Сатурн. Благодаря миссии NASA удалось обнаружить существование океана из жидкой воды под ледяной коркой шестого по размеру спутника планеты Энцелада. Кроме того, межпланетной станцией Cassini были сделаны редкие кадры солнечного затмения на Сатурне.

В 2010 году астрономам было известно о 450 экзопланетах, то есть планетах, вращающихся вокруг других звезд. Теперь они знают о более чем четырёх тысячах. В настоящее время количество известных экзопланет удваивается примерно каждые 27 месяцев.

В следующем десятилетии Forbes предвидит ещё множество важных событий в области освоения космоса: создание США собственного транспортного средства, способного доставить человека на МКС, исследование Марса и запуск программы NASA по возвращению людей на Луну Artemis.

Как отмечает журнал, ничего из этого не было бы возможно, если бы не уходящее десятилетие, возобновившее интерес к астрономии и исследованию космоса.