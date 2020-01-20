La Croix: SpaceX успешно испытала систему спасения на корабле-заменителе «Союза»

Космическая капсула Crew Dragon, разработанная частной компанией SpaceX, успешно прошла испытания во время симуляции нештатной ситуации на ракете-носителе, пишет La Croix. Наравне с Boeing компания занимается созданием американского пилотируемого корабля, который сделает NASA независимым от российских «Союзов».

В воскресенье, 19 января, частная компания SpaceX провела успешную симуляцию аварийного спасения космической капсулы Crew Dragon, которая после одобрения NASA должна заменить российский «Союз» и доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает La Croix. Испытания с манекенами вместо людей были решающими: они доказали, что экипаж сможет спастись в случае аварии. Для SpaceX эти испытания были особенно важными после взрыва капсулы во время наземных тестов в апреле 2019 года.

Как рассказывает издание, через несколько минут после запуска на ракете Falcon 9 с капсулой симулировали неисправность, что привело к отказу от миссии. Согласно заложенной программе, Crew Dragon катапультировалась с разрушающейся ракеты, раскрыла четыре оранжево-белых парашюта и приземлилась в Атлантическом океане, где её дожидалось спасательное судно.

В статье отмечается, что после завершения в 2011 году полётов космических челноков доставка американских астронавтов на МКС осуществляется на российских «Союзах». Россия остаётся единственной страной, которая способна отправлять человека в космос. Пользуясь этой монополией, она повысила цену на полёт туда-обратно: если в 2006 году за него пришлось бы заплатить $21 млн, то сейчас на это потребуется свыше $80 млн. Согласно недавнему отчёту генеральной инспекции NASA, без учета последних бронирований космическое агентство потратило $3,9 млрд на 70 мест в период между 2006-м и 2019 годом.

Такая ситуация не нравится американским властям по политическим и экономическим причинам, однако запуск челнока с надписью made in USA постоянно откладывается. Два частных субподрядчика, Boeing и SpaceX, на три года отстают от календаря, а их корабли, Starliner и Crew Dragon, пока ещё не прошли испытаний и не получили разрешения NASA.

Между тем, как подчёркивает La Croix, сроки у космического агентства поджимают: не рассчитывая на спрос со стороны американцев, Россия уменьшила объёмы строительства «Союзов». Теперь, если замена не появится вовремя, полёты на МКС и количество астронавтов на борту сократятся. В апреле этого года вместо шести человек на станции останется трое — максимальное количество людей в экипаже «Союза».