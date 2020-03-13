Обозреватель CNN: Луна — идеальный полигон для новых технологий по освоению космоса

Луна расположена от Земли на расстоянии нескольких дней полёта, при этом там есть полезные ископаемые и лёд, из которого можно получить кислород, водород и воду, пишет обозреватель CNN на сайте телеканала. Так что он предлагает создать там международную исследовательскую базу по типу баз в Антарктиде, на которой, в том числе, испытывать новые технологии и углублять изучение космоса.

Соединённым Штатам пора бы вернуться на Луну и создать там свою базу, пишет обозреватель Роджер Лауниус в своей статье для сайта CNN. При этом такая станция, по его мнению, может быть сделана по образу антарктических: то есть чтобы там на краткосрочной основе находились небольшие группы международных исследователей, инженеров и техников. Они бы ставили там эксперименты, которые привели бы к новым познаниям в астрономии, наблюдении за Землёй, материаловедении, фармацевтике, биомедицине.

Подобная база позволила бы продолжать мирное международное сотрудничество в космосе на расстоянии всего трёх дней полёта от Земли. Так что если произойдёт какая-то непредвиденная ситуация, учёных можно будет довольно легко вернуть — в отличие от Марса, где на спасательную операцию могут уйти месяцы.

На Луне идеальные условия для испытаний технологий и систем, которые нужны для более активного исследования космоса, пишет автор статьи. Например, на обратной стороне Луны можно устроить обсерваторию, которой не будет мешать солнечный свет.

«К счастью, мы можем это сделать. У нас есть технологии, средства и научные знания. Всё, что нам нужно, — это желание», — отмечает обозреватель. И Дональд Трамп уже сказал NASA заниматься проектом возвращения на Луну. А в последнем бюджете на это заложено $12,4 млрд. Это значительное повышение по сравнению с прошлыми годами, но нужно ещё больше, отмечает автор статьи. Эксперты оценивают эти потребности NASA в $20-30 млрд в год.

К тому же Американское космическое агентство может заниматься этим в партнёрстве с частным сектором и международными компаниями. Пока же у США даже нет своих мощностей для доставки астронавтов на МКС, и пользуются они российскими ракетами.

Однако, по мнению автора статьи, сложнее всего будет заключить международные соглашения по созданию и использованию такой базы на Луне. Он отмечает, что успешным примером такого сотрудничества стала МКС, но этот процесс шёл не без трудностей.

Создание базы на Луне может внести свою лепту и в развитие дешёвой энергии, а также других технологий, применимых не только на Луне, но и на Земле. Также, например, на её базе можно будет построить плацдарм для ядерного оружия, чтобы сбивать им астероиды и прочие угрозы для Земли, предлагает автор статьи.

При этом лунная база, в отличие от МКС, будет стоять на земле, которая полна ресурсов, то есть она может быть самодостаточной. Например, можно использовать лёд на Луне, получать из него воду, кислород и водород.

Такая международная база на Луне может положить начало, как случилось в Антарктиде, созданию международной команды из учёных разных стран. По словам обозревателя CNN, это даст возможность узнать больше и про вселенную, и про человечество.