Есть там кто-нибудь? — France 24 о поиске инопланетян в космосе и на Земле

Несмотря на непрекращающийся поток сообщений об НЛО, наука на данный момент не подтверждает существование внеземных цивилизаций. Однако поиски братьев по разуму активно ведутся, и ведут эти поиски не только учёные, но и бизнесмены.
42 радиотелескопа гнездятся в сердце калифорнийских гор. Эти гигантские уши прислушиваются ко Вселенной, ища признаки жизни за пределами Земли.
Хранитель этого необычного исследовательского центра — Алекс Поллак. Он заботится о том, чтобы антенны работали и улавливали электромагнитные сигналы из космоса.
АЛЕКС ПОЛЛАК, руководитель объекта Allen Telescope Array: Это наш ресивер, похожий на телевизионные ресиверы, которые есть у людей дома, но гораздо более чувствительный. С его помощью мы указываем на источники (сигналов. — ИноТВ) в небе, где, по нашему мнению, может быть инопланетная жизнь и могут быть техно-маркеры. На данный момент мы знаем, что технологии сопутствуют разумной жизни.
Миллиарды единиц информации хранятся здесь на компьютерах, потом анализируются со средствами машинного самообучения учёными Кремниевой долины.
Предприниматель от IT-индустрии Юрий Мильнер и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг создали Breakthrough Listen. Проект собрал 100 миллионов долларов на поиски свидетельств существования разумной жизни за пределами Земли.
ЭНДРЮ СИМОН, астрофизик, директор Breakthrough Listen: За последние 10 лет мы стали свидетелями невероятного открытия в астрономии вообще: экзопланеты, планеты, вращающиеся вокруг других звёзд, невероятно частое явление. Практически каждая звезда в нашей галактике имеет планетарную систему. У нас нет причин полагать, что наша галактика в чём-либо уникальна по сравнению с другими. То есть для жизни очень много площади, и раньше мы не были в этом насколько-то уверены.
Большинство компаний сосредотачивают свои исследования на открытом космосе, но одна изучает явления, видимые на Земле. Военно-морские силы США впервые рассекретили три видеозаписи с неопознанными летающими объектами, сделанные лётчиками на задании.
ГОЛОСА ЗА КАДРОМ:Это ведь не (неразборчиво), правда? Это (неразборчиво). Ну, если… Посмотри на эту штуку! Она вращается!
ЛУИС ЭЛИЗОНДО, директор по глобальной безопасности и специальным программам Академии науки и искусства «К звёздам»:Мы не можем это повторить. Обычно, если вы поворачиваетесь под углом 90 градусов, вы теряете высоту. Вы не остаётесь на месте. И если вы на вертолёте, вы наверняка не на высоте 25 тысяч футов! И обычно мы видим тепло и струю от несущего винта. Это непохоже на известное нам воздушное судно. А у нас это изучали лучшие аналитики.
Прежде чем присоединиться к этой частной инициативе, Луис Элисондо возглавлял «Продвинутую программу идентификации аэрокосмических угроз» (AATIP) ВМС США.
ЛУИС ЭЛИЗОНДО:Мы хотим избежать сюрпризов. Будь то российская технология, или китайская, или вражеская… Любая чужая технология, способная в перспективе обогнать нас. Мы естественным образом заинтересованы в том, чтобы понять эту технологию.
Каждый год США получают более десяти тысяч сообщений о неопознанных летающих объектах. Но до сих пор ни учёные, ни 800 спутников, наблюдающих сейчас за Землёй, не подтвердили никаких инопланетных феноменов.
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