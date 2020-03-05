Independent: учёные NASA нашли на Марсе дыру, в которой может скрываться жизнь

Учёные NASA обнаружили на поверхности Марса дыру, которая скрывает под собой пещеру неизвестных размеров, пишет The Independent. Поскольку такие пещеры могут служить защитой от суровых условий жизни на этой планете, учёные уделяют им пристальное внимание, ведь там может существовать жизнь.
В NASA поделились фотографией «необычной» дыры на поверхности Марса, в которой может находиться жизнь, пишет The Independent. Эта дыра ведёт в большую подземную пещеру.
Это изображение появилось ещё в 2011 году и было сделано случайно. В NASA провели ряд исследований после этого и выяснили, что дыра глубиной достигает 20 м. Причины происхождения круглого кратера вокруг неё они пока не нашли, равно как им сложно предположить, как далеко может простираться эта пещера.
«Подобные дыры вызывают особый интерес, ведь внутренние пещеры относительно защищены от резких условий на Марсе, так что они относительно неплохие кандидаты на то, чтобы там была марсианская жизнь», — приводит издание комментарий учёных.
Так что подобные места станут первыми возможными точками для исследований с помощью космических кораблей, роботов и даже человека.
После обнаружения этой дыры в NASA продолжили поиск подобных объектов на всей поверхности. Исследователи считают, что хотя на Марсе так и не нашли жизни, она может быть скрыта где-то в недрах планеты. Кроме того, пещеры могут стать защитой для человека от тяжёлых погодных условий на Марсе. Помимо всего прочего, в таких пещерах могут остаться находки предыдущих эпох жизни планеты, пишет The Independent.
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