WP: новый логотип Космических сил США высмеяли за «плагиат» со «Звёздного пути»

Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге новую эмблему Космических сил США, вызвав недовольство и насмешки в интернете. Многие пользователи обратили внимание на то, что эмблема подразделения до боли напоминает символику из фильмов и сериалов «Звёздный путь», пишет The Washington Post.

Дональд Трамп представил новый логотип Космических сил США, и интернету он не понравился. Эмблема новоиспечённого подразделения очень сильно походила на символику командования Звёздного флота из фильмов и сериалов «Звёздный путь», пишет The Washington Post.

Через несколько минут после того, как Трамп опубликовал изображение в Twitter, множество пользователей бросились насмехаться над сходством. «Это очевидная подделка под «Звёздный путь», — написал один пользователь. «Смело идти, куда ходили раньше», — сказал другой, пародируя девиз героев фантастического произведения. Даже актёр Джордж Такеи, сыгравший Хикару Сулу в оригинальном сериале, пошутил, что владельцы франшизы «ждут авторский гонорар».

Но на самом деле новый логотип основан на эмблеме Космического командования ВВС США, которая была создана несколько десятков лет назад. И одним из тех, кто указал на этот факт, оказался Майкл Окуда — графический дизайнер, который участвовал в создании «Звёздного пути» и сотрудничал с NASA.

По его словам, изображения острия стрелы, следов от летящего объекта, орбит, звёзд и планет использовались задолго до появления этих эмблем. «Меня не оскорбляют эти сходства, и я не буду обвинять Космические силы в плагиате. Я просто приятно удивлён», — написал Окуда в Facebook.

Действительно, ни авторы «Звёздного пути», ни правительство США не могут претендовать на «абсолютную оригинальность» дизайна их космических эмблем. Более того, складывается ощущение, что на протяжении десятилетий они подражали друг другу, отмечает издание.

Символика, которую носили герои оригинального сериала 1966 года, была вдохновлена эмблемой NASA. Точнее, золотыми запонками, которыми космическое агентство награждало астронавтов, летавших в космос, утверждается в статье.

Первоначальный знак NASA, представленный в 1959 году, содержит аналогичные элементы дизайна. И, согласно официальному сайту «Звёздного пути», символика Звёздного флота является «прямым потомком» этого логотипа, обращает внимание издание.

На протяжении нескольких лет Окуда создавал эмблемы для различных космических программ. В 2009 году NASA наградило его медалью за особый вклад в миссию агентства. Художник отнёсся к публикации логотипа Космических сил с юмором: «Как говорится, подражание — самая искренняя форма лести».