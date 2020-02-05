Digital Trends: Трамп призвал конгресс не скупиться, чтобы США стали первыми на Марсе

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс предоставить полное финансирование программе NASA Artemis, которая должна стать фундаментом для полёта на Марс, сообщает Digital Trends. Выступая с традиционным обращением к нации, глава Белого дома подчеркнул, что власти должны сделать всё возможное, чтобы Америка оказалось на Красной планете первой.
Во время своего традиционного обращения к нации «О положении дел в стране» 4 февраля президент США Дональд Трамп вновь обозначил свои планы сделать Америку первой страной на Марсе, сообщает новостной сайт Digital Trends.
Глава Белого дома призвал конгресс одобрить необходимое финансирование для программы NASA Artemis, в рамках которой американское космическое агентство готовит полёт «первой женщины и следующего мужчины» на Луну, а затем и первого человеческого экипажа на Марс.
Президент подчеркнул, что США всегда находились «на рубеже» и сегодня «новым рубежом» как раз выступает космос. «Я прошу конгресс предоставить полное финансирование программе Artemis. Таким образом мы сделаем всё возможное, чтобы следующий мужчина и первая женщина на Луне были американскими астронавтами, а также использует эту программу для того, чтобы Америка стала первый страной, которая оставит свой флаг на Марсе», — цитирует портал американского лидера.
Как напоминает Digital Trends, в марте 2019 года администрация Дональда Трампа поручила NASA отправить астронавтов на Луну к 2024 году. Спустя пару месяцев, директор космического агентства Джим Брайденстайн объявил, что по аналогии с миссией Apollo (Аполлон), над которой работали американские эксперты в 60-х, новая миссия получит название Artemis (Артемида). «Как и в 60-е, сегодня перед нами тоже открывается возможность сделать гигантский скачок для всего человечества», — заявил Брайденстайн.
На сегодня NASA уже располагает бюджетом в $600 млн., выделенных на программу высадки людей на Луну. Среди возможных партнёров проекта называют 14 частных компаний, включая SpaceX и Blue Origin.
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