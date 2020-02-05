CNN: в ответ на «игнор» со стороны Трампа Пелоси разорвала копию его речи

Президент США Дональд Трамп проигнорировал или не увидел протянутую для рукопожатия руку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси перед его выступлением с традиционным посланием к нации «О положении в стране», пишет CNN. Американский лидер продемонстрировал этот, по всей видимости, жест пренебрежения более чем через месяц после того, как демократы-конгрессмены проголосовали за его импичмент.

Сразу после того, как Трамп завершил своё послание, Пелоси встала и разорвала напополам печатную копию его выступления, а затем отложила разорванную бумагу в сторону. Источник, близкий к спикеру палаты представителей, заявил корреспонденту CNN Дане Бэш, что подобный шаг со стороны Пелоси не планировался заранее и что она просто была в гневе от послания президента США.

Как отмечается в статье, пока неясно, действительно ли глава Белого дома намеренно не стал пожимать руку спикеру нижней палаты американского конгресса, однако в последние месяцы напряжение между двумя политиками значительно возросло после того, как палата представителей под руководством Пелоси провела расследование с целью изучить поведение Трампа в отношении Украины. А в декабре прошлого года демократы-конгрессмены проголосовали в поддержку двух статей по делу об импичменте Трампа.

Один из советников президента США, имя которого в статье не упоминается, заявил CNN, что из-за нынешнего случая с предполагаемым игнорированием Пелоси глава Белого дома упустил возможность «излечить расколотую нацию». При этом он возложил на демократов вину за то, что те были слишком молчаливы и не хлопали даже тогда, как речь шла о внепартийных вопросах.

После послания Трампа Пелоси опубликовала следующий твит: «Демократы никогда не перестанут протягивать руку дружбы, чтобы добиться выполнения работы ради нашего народа. Мы будем трудиться над тем, чтобы найти общий язык там, где можно это сделать, но там, где этого сделать нельзя, мы будем отстаивать наши позиции».

Пелоси ранее во вторник подтвердила CNN, что не общалась президентом с октября прошлого года, когда в Белом доме состоялась встреча по Сирии. Позднее администрация Трампа опубликовала фотографию, на которой спикер палаты представителей указывает пальцем на американского лидера. По её словам, она в том момент произносила фразу о том, что «все дороги ведут к Путину». Пелоси с гордостью разместила это фото на своей странице в Twitter.

Отсутствие общения между Трампом и Пелоси особенно поражает, если учесть, что с того времени произошло несколько громких событий, в том числе убийство иранского генерала Касема Сулеймани и ликвидация лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Между тем в воскресенье президент США заявил, что после пятимесячной саги с импичментом и ожидаемого оправдания в сенате ему, скорее всего, будет сложно работать с демократами, сообщает CNN.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

