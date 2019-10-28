WP: Пелоси пожаловалась, что о ликвидации аль-Багдади Россию Трамп оповестил раньше конгресса

Вопреки протоколу об операции по ликвидации главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади Дональд Трамп заранее оповестил Россию, но не лидеров конгресса США, обратила внимание спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она потребовала, чтобы Белый дом информировал конгресс об операции, а также о стратегии по Ближнему Востоку в целом, пишет The Washington Post.

В воскресенье 27 октября спикер палаты представителей и член Демократической партии Нэнси Пелоси потребовала, чтобы Белый дом поделился с конгрессом информацией об операции по ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, сообщает The Washington Post. Пелоси подчеркнула, что президент Дональд Трамп в первую очередь поставил в известность Россию, а не высокопоставленных законодателей.

Ранее во время продолжительной пресс-коференции глава Белого дома объяснил, что не проинформировал Пелоси об операции, потому что хотел «сохранить всё в секрете». Хотя при этом, как отмечает издание, обычно президенты США следуют протоколу и сообщают лидерам конгресса, когда проводятся военные операции столь высокого уровня.

«Палату представителей следует проинформировать об этой операции, о которой заранее оповестили русских, но не лидеров конгресса. Также следует рассказать, какой в целом стратегии собирается придерживаться администрация в регионе. Наши войска и союзники заслуживают сильного, умного и дальновидного лидерства со стороны Вашингтона», — считает Нэнси Пелоси.

По мнению The Washington Post, заявления спикера стали продолжением её комментариев, сделанных во время встречи с президентом. Тогда Пелоси указала пальцем на Трампа и поинтересовалась, «почему все дороги ведут к Путину».

Сам же Трамп отметил, что в этот раз США пришлось уведомить российскую сторону об операции, потому что американской авиации нужно было пролететь над «областями, подконтрольными России». Также президент добавил, что он связался с двумя сенаторами-республиканцами, главой комитета по разведке и «прекрасным джентльменом» Ричардом Бёрром, а также главой судебного комитета и «известным милитаристом» Линдси Грэмом.

Объясняя, почему Белый дом не оповестил конгресс, Трамп заявил, что не хотел подвергать угрозе жизни американских военных, участвующих в операции: «Вашингтон полон утечек. Так что я сказал своим, что мы им не будем ничего говорить, пока наши славные бойцы не закончат — не просто приступят к операции, но и уже выберутся оттуда. Не хочу, чтобы их встретили огнём». Газета подчёркивает, что президент не привёл никаких доказательств, что Пелоси, более 20 лет работающая в комитете по разведке палаты представителей, могла «слить» кому-то секретную информацию.

В интервью каналу ABC News руководитель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф подтвердил, что Белый дом не информировал никого из «восьмёрки», в которую входят спикер и лидер меньшинства палаты представителей, лидеры сенатского большинства и меньшинства, а также главы разведкомитетов обеих палат конгресса. По словам Шиффа, Трамп совершил «ошибку». При этом конгрессмен признал, что главным образом оповещать представителей конгресса важно, когда что-то идёт не так, чтобы законодатели могли проконсультировать исполнительную ветвь.

Как прокомментировала советник по национальной безопасности теперь уже экс-президента Барака Обамы Сьюзан Райс, администрация обычно старалась держать в курсе «восьмёрку» — «из соображений правил хорошего тона». Когда, например, в мае 2011 года ликвидировали Усаму бен Ладена, республиканец Майк Роджерс, тогда возглавлявший комитет по разведке палаты представителей, рассказал, что команда Обамы в течение нескольких месяцев информировала его о ходе операции.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.