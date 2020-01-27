NTD: «космический друг» с человеческий лицом — для полётов на орбиту Индия создала женщину-робота

03:00 О′Нил — о смерти Брайанта: я болен сейчас Бывший партнёр Коби Брайанта по «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О′Нил высказал соболезнования семьям и близким погибших.

03:00 Нетаньяху рассказал об ожиданиях от плана Трампа по Ближнему Востоку Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал об ожиданиях от пока не обнародованного плана ближневосточного урегулирования президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, известного также как «сделка века».

03:00 Церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о Брайанте Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», которая проходит в Лос-Анджелесе, началась с минуты молчания в память о легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте, который погиб в результате крушения вертолёта.

03:00 Дубль Неймара помог ПСЖ обыграть «Лилль» В матче 21-го тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал победу над «Лиллем».

03:00 Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.

03:00 «Реал» обыграл «Вальядолид» и единолично возглавил турнирную таблицу Примеры В матче 21-го тура Примеры мадридский «Реал» одержал минимальную победу над «Вальядолидом».

03:00 «Наполи» обыграл «Ювентус» в 21-м туре Серии А В матче 21-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своём поле обыграл «Ювентус».

03:00 СМИ: на территории посольства США в Багдаде упали ракеты Три ракеты упали на территории американского посольства в Багдаде, сообщает телеканал Al Arabiya.

03:00 Игроки «Сан-Антонио» и «Торонто» не атаковали кольцо в начале матча НБА в память о Брайанте Игроки «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рапторс» в начале матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не стали атаковать кольцо в память о погибшем Коби Брайанте.

03:00 Кириленко отреагировал на смерть экс-игрока НБА Брайанта Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андрей Кириленко заявил, что не может поверить в смерть экс-игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

03:00 В США сообщили о пяти случаях заболевания новым коронавирусом В США зафиксировано пять случаев заболевания новым типом коронавируса из Китая. Об этом сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).

03:00 Трамп — о смерти Брайанта: это ужасные новости Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

03:00 Источник: вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь В авиакатастрофе в Калифорнии, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, также погибла его 13-летняя дочь Джианна.

03:00 В КНР отметили падение пассажиропотока почти на 30% из-за коронавируса Пассажиропоток в Китае в первый день новогодних каникул из-за коронавируса сократился на 28,8%, по сравнению с 2019 годом, заявил заместитель министра транспорта страны Лю Сяомин.

03:00 В Курске две девочки провалились под лёд и погибли В Курске две девочки 2009 и 2010 годов рождения погибли, провалившись под лёд реки Сейм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

03:00 Гомельский — о смерти Брайанта: это потеря, от которой очень трудно оправиться Бывший советский баскетболист и тренер, а в настоящее время телекомментатор Владимир Гомельский отреагировал на смерть легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

03:00 Малком заявил, что хотел бы попасть в историю «Зенита» Футболист санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал о намерении войти в клубную историю.

03:00 СК планирует сотрудничать с ФРГ по расследованию преступлений нацистов Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК с этого года сможет направлять в Германию запросы, связанные с расследованием преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны.

03:00 Власти Калабасаса подтвердили гибель баскетболиста Брайанта Представители властей калифорнийского города Калабасас, в небе над которым произошло крушение личного вертолёта легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, подтвердили гибель спортсмена.

03:00 В полиции подтвердили гибель баскетболиста Брайанта В полиции штата Калифорния подтвердили, что экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта.

03:00 В США заявили о четвёртом случае заболевания коронавирусом Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердил заражение коронавирусом 2019-nCoV у прибывшего из китайского города Ухань.

03:00 Чепиков: у нас есть шансы на медали ЧМ Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков считает, что пока рано делать выводы о сезоне в исполнении сборной России.

03:00 В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите. Женщина вела бездомный образ жизни.

03:00 СМИ: легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс», двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант погиб в результате падения вертолёта в городе Калабасас штата Калифорния. Помимо спортсмена, в авиакатастрофе погибли ещё четыре человека.

03:00 Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.

03:00 СМИ: Агенты футболиста «Милана» Пёнтека предложили игрока в «Челси» Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

03:00 Москалькова намерена поддержать ходатайство Иссахар о помиловании Российский омбудсмен Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков.

03:00 Кацалапов: хочется начать подготовку к чемпионату мира Чемпион Европы по фигурному катанию Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, считает, что на чемпионате мира их дуэт может улучшить свой результат.

03:00 В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля. Об этом сообщили в региональном главке Роспотребнадзора.

03:00 Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.

03:00 США возобновили контртеррористические операции в Сирии Американские подразделения в Сирии активизировали контртеррористические операции после паузы, которая была вызвана необходимостью обеспечить защиту сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи.

03:00 «Рома» и «Лацио» сыграли вничью в римском дерби В матче 21-го тура чемпионата Италии среди команд серии А римские «Рома» и «Лацио» сыграли вничью.

03:00 «Ливерпуль» упустил победу в матче 1/16 Кубка Англии, сыграв вничью со «Шрусбери Таун» В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Шрусбери Таун» на своём поле сыграл вничью с «Ливерпулем».

03:00 В «Роме» заявили об интересе к футболисту «Барселоны» Вингер «Барселоны» Карлес Перес попал в сферу интересов римской «Ромы».

03:00 Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.

03:00 Туктамышева заявила, что постарается отобраться на чемпионат Европы в 2021 году Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём опыте работы комментатором, а также заявила о намерении пробиться в число участников чемпионата Европы в следующем году.

03:00 Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.

03:00 Аликин: тренерский штаб сборной России по биатлону очень слабый Бывший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин раскритиковал нынешний тренерский штаб команды под руководством Анатолия Хованцева.

03:00 СК начал проверку после обнаружения оставленных в Шереметьеве детей Следователи организовали проверку после обнаружения в аэропорту Шереметьево двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

03:00 Ласицкене встретилась с министром спорта России Матыциным Министр спорта России Олег Матыцин инициировал встречу с трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту Марией Ласицкене, на которой обсудил со спортсменкой проблемы в отечественной лёгкой атлетике.

03:00 Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице. Об этом сообщили в краевом минздраве.

03:00 Тихонов критически оценил работу тренерского штаба сборной России по биатлону Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что тренерский штаб национальной команды страны должен быть уволен в полном составе.

03:00 УНИКС одержал победу над «Зенитом» в матче Единой лиги ВТБ В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом».

03:00 Германия возобновила программу обучения военных в Ираке Вооружённые силы Германии возобновили программу по повышению подготовки военнослужащих в Ираке в рамках международной миссии по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

03:00 Фуркад: вероятно, СБР нужно новое руководство Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал отсутствие медалей у россиян на протяжении последних 26 гонок на этапах Кубка мира.

03:00 Объявленные персонами нон грата дипломаты из России покинули Болгарию Двое российских дипломатов, объявленных Софией персонами нон грата из-за подозрений в шпионской деятельности, покинули Болгарию. Об этом сообщили в посольстве России.

03:00 «Локомотив» сыграл вничью с «Чонбуком» в товарищеском матче В контрольном поединке на сборах в Испании московский «Локомотив» сыграл вничью с корейским «Чонбуком».

03:00 Быстрицкий назвал Всеволода Чаплина ярким и противоречивым человеком Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий прокомментировал RT сообщение о том, что протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни.

03:00 МЮ забил шесть безответных мячей в ворота «Транмир Роверс» в матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Транмир Роверс» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.