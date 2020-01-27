NTD: «космический друг» с человеческий лицом — для полётов на орбиту Индия создала женщину-робота

Индийское космическое агентство представило нового робота-женщину по имени Виоммитра. Она отправится в первый беспилотный полёт на индийском космическом корабле «Гаганьян» уже в конце этого года, передаёт NTD. А первый пилотируемый запуск «Гаганьяна» намечен на конец 2021 года, поэтому его экипаж уже в ближайшее время отправится тренироваться в Россию.
Робот-гуманоид с женским лицом и длинными волосами — так выглядит будущий пассажир индийского космического корабля «Гаганьян», который отправится в первый беспилотный полёт в конце этого года. Робота-женщину представило Индийское космическое агентство.
ХАРИ КУМАР, учёный:Основная цель в том, чтобы имитировать деятельность экипажа. Робот может выполнять операции на приборной панели и в случае чрезвычайных ситуаций совершать некоторые действия, такие как замена баллона с углекислым газом.
Робот-женщина получила имя Виоммитра. «Виом» переводится как «космос», а «митра» означает «друг». При этом Виоммитра — гуманоид лишь наполовину: у неё нет ног.
КАЙЛАСАВАДИВУ СИВАН, глава Индийского космического агентства: Она будет моделировать поведение человека, чтобы мы посмотрели, как работают системы в той среде.
Проект «Гаганьян» разрабатывается с 2006 года. Беспилотные запуски запланированы на декабрь этого года и июль следующего. А первый пилотируемый запуск Индия наметила на конец 2021-го.
Индийское космическое агентство уже выбрало четырёх астронавтов, которые отправятся в полёт на «Гаганьяне». В конце этого месяца экипаж поедет на тренировки в Россию.
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