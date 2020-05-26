Daily Mail: плохая погода может помешать первому за 9 лет пуску американской ракеты к МКС

Из-за плотной облачности и вероятных дождей в районе Космического центра Кеннеди старт ракеты SpaceX с двумя астронавтами на борту к МКС может быть отложен, сообщает Daily Mail. Издание отмечает, что американские корабли не доставляли экипажи к МКС с 2011 года: после прекращения программы «Спейс Шаттлов» астронавты пользовались исключительно российскими кораблями «Союз».

Плохие погодные условия поставили под угрозу запуск ракеты SpaceX, с помощью которой планируется доставить на борт МКС двух американских астронавтов, сообщает Daily Mail. Это будет первая за девять лет экспедиция на космическую станцию, стартовавшая с территории США, отмечает издание.

Из-за плотной облачности вероятность старта по графику равна лишь 40%, пишет Daily Mail. Согласно прогнозам погоды, на этой неделе в районе Космического центра Кеннеди, откуда производится запуск, ожидаются регулярные грозы. Издание напоминает, что неделей ранее SpaceX пришлось отложить запуск своего спутника Starlink из-за тропического шторма «Артур».

Как информирует Daily Mail, пуск ракеты не может производиться в случае, если дождь зафиксирован на стартовой площадке или на пути полёта. Кроме того, помехой старту может стать слой облаков в пределах пяти миль от космодрома. В NASA приняты «правила здравого смысла», согласно которым о наличии любых неблагоприятных условий сообщается директору старта, имеющему право в любой момент отложить пуск. Сообщается, что если старт на МКС всё же будет перенесён, то NASA постарается произвести пуск в следующую субботу. Пока же сроком старта остаётся 27 мая.

Издание напоминает, что программа коммерческих пилотируемых полётов NASA началась ещё при Бараке Обаме. Дональд Трамп рассматривает её в качестве символа своей стратегии по укреплению американского доминирования в космосе.

Daily Mail пишет, что за 22 года существования МКС астронавты на неё доставлялись только космическими кораблями из США и России. США использовали «Спейс Шаттлы» — крупные, очень сложные, крылатые корабли, однако их огромная стоимость и две аварии привели к прекращению программы. Последний полёт «Шаттла» состоялся в июле 2011 года. После этого астронавты NASA начали учить русский и летать к МКС на российских кораблях «Союз»: как отмечает Daily Mail, это сотрудничество пережило все политические трения между Москвой и Вашингтоном. Впрочем, предполагалось, что использование «Союзов» будет только временной мерой: NASA доверила разработку нового космического корабля двум частным компаниям — Boeing и SpaceX.

Подключение частных компаний позволило NASA нивелировать расходы на космические путешествия, отмечает издание. Впрочем, маловероятно, что организации удастся соблюсти установленный Трампом срок и отправить астронавтов на Луну к 2024 году.