New York Times: NASA определилось с датой отправки астронавтов с территории США

NASA планирует отправить на МКС двух астронавтов на ракете Falcon 9 в конце следующего месяца, сообщает The New York Times. Это будет первый запуск космического корабля с экипажем с американской территории после многолетнего перерыва, во время которого США приходилось полагаться на Россию и её «Союзы», отмечает издание.
После почти девятилетнего перерыва NASA намеревается отправить двух астронавтов на МКС с Космического центра Кеннеди в конце следующего месяца. Об этом в своём микроблоге сообщил глава агентства Джим Брайденстайн, пишет The New York Times.
В последний раз США отправляли людей на орбиту со своей территории 8 июля 2011 года. Космический челнок Atlantis поднялся в воздух со стартовой площадки 39A и вернулся на Землю 11 дней спустя. С тех пор NASA полагалось на Россию и её «Союзы» для транспортировки на космическую станцию и обратно, отмечает издание.
В этот раз пуск, запланированный на 27 мая, опять состоится на площадке 39A, но всё остальное будет почти полностью отличаться. Ведь вместо того, чтобы спроектировать и эксплуатировать свой собственный космический корабль, как это делалось ранее, в том числе в рамках лунной программы, NASA поручило эту задачу двум коммерческим компаниям: SpaceX и Boeing.
Первая миссия с экипажем — последнее испытание для SpaceX, которое должно доказать, что её ракета Falcon 9 и капсула Crew Dragon соответствуют требованиям NASA. Компания провела успешный демонстрационный полет без людей на борту в марте прошлого года, но в дальнейшем столкнулась с трудностями и была вынуждена переносить сроки, напоминает The New York Times.
В январе SpaceX провела ещё одно важное испытание. Компания запустила пустую капсулу и преднамеренно уничтожила её, чтобы показать, что система спасения способна обеспечить безопасность астронавтов в случае чрезвычайной ситуации.
В майском полёте примут участие два астронавта NASA Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен. Оба
были в космосе раньше и путешествовали на челноках, а Хёрли даже был пилотом в последней миссии Atlantis, обращает внимание издание.
Если демонстрационная миссия SpaceX окажется успешной, за ней последует то, что NASA
называет своей первой оперативной миссией для Crew Dragon. Она предусматривает доставку четырех астронавтов — трёх американцев и одного японца — на МКС.
Что касается Boeing, то компания не сможет провести пробный полёт с экипажем на своём космическом аппарате Starliner раньше следующего года. После неудачной декабрьской миссии в проекте был выявлен ряд ошибок, связанный с процедурами разработки и тестирования программного обеспечения, поясняет издание.
Между тем NASA продолжает вести с Москвой переговоры о покупке ещё одного места на российском «Союзе». В настоящий момент оно стоит более $80 млн., заключает The New York Times.
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