Space.com: «лунным указом» Трамп дал понять, что не намерен делить космос с человечеством

Президент Дональд Трамп принял постановление, согласно которому Соединённые Штаты получают возможность добывать ресурсы на Луне и других небесных телах, сообщает Space. Таким образом США демонстрируют, что не намерены признавать космическое пространство общим достоянием человечества, отмечает издание. Уже в текущем десятилетии Вашингтон рассчитывает отправить астронавтов на лунную поверхность.

В понедельник, 6 апреля, Дональд Трамп подписал постановление, которое разрешает американцам добывать внеземные ресурсы, пишет Space. При этом Белый дом подчёркивает, что подобные действия не запрещены действующим нормативным режимом (в частности, Договором о космосе 1967 года).

Как отмечает издание, американское правительство с давних пор придерживается такого взгляда: так, наряду с другими ведущими космическими державами Соединённые Штаты не подписали принятое в 1979 году Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, согласно которому любое использование космических ресурсов не в научных целях должно контролироваться международной нормативной базой. Кроме того, в 2015 году конгресс принял закон, по которому американцы и американские компании имеют право использовать ресурсы, полученные с Луны или астероидов. Новый указ демонстрирует, что США не считают космос «всеобщим достоянием» и готовы к добыче полезных ископаемых на других планетах без необходимости дальнейших международных договоров.

На пресс-конференции высокопоставленный представитель администрации заявил, что правительственное постановление находилось в разработке около года. По его словам, новый указ частично вдохновлён желанием США обозначить свою позицию в переговорах с международными партнёрами для успешной работы над программой Artemis, которая предполагает освоение Луны. Целью NASA является отправить в 2024 году двух астронавтов на ближайшее к Земле небесное тело и обеспечить там постоянное присутствие человека к 2028 году. Согласно заявлению официальных представителей космического агентства, лунные ресурсы (особенно лёд с водой) помогут реализовать амбиции новой программы. К тому же Луна не является конечным пунктом Artemis: этот проект поможет NASA и его партнёрам понять, как поддерживать астронавтов в открытом космосе на протяжении долгих периодов. В дальнейшем эти знания станут основой для покорения Марса, которое NASA наметило на 2030-е годы.

За время своего президентства Дональд Трамп уделял значительное внимание космической стратегии США. В декабре 2017 года он подписал первую космическую директиву по политике в космосе, которая заложила основу для программы Artemis. Две другие директивы были направлены на модернизацию правил коммерческой деятельности в космическом пространстве и протоколов контроля космического трафика. Наконец, напоминает Space, в феврале прошлого года четвёртая директива сообщала о создании Космических сил — первого нового рода войск США со времени отделения ВВС в 1947 году.