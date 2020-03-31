NTD: астронавты объяснили землянам, как выжить в долгой изоляции

Бывшие участники экспедиций на МКС, которые месяцами находились в космической изоляции, рассказали о своём опыте выживания в замкнутых условиях. По словам астронавтов, главное — придерживаться чёткого распорядка дня, чтобы держать всё под контролем, и при возможности делать упражнения на физическую нагрузку. Они также надеются, что борьба против коронавируса поможет всему человечеству объединиться, передаёт NTD.

Экспедиции на Международной космической станции длятся месяцами. И у астронавтов есть большой опыт жизни в изоляции в 400 километрах от Земли. Теперь в условиях пандемии коронавируса они решили поделиться секретами, как выжить в замкнутых условиях.

Британский астронавт Тимоти Пик провёл на орбите 186 дней. Говорит, что очень важно жить по графику.

ТИМОТИ ПИК, британский астронавт: Привычка и рутина — это ключевые вещи, которые помогают держать всё под контролем в замкнутой и изолированной среде. Такой режим на Международной космической станции очень важен. А здесь, на Земле, в такой сложной ситуации нам тоже нужно перенять этот опыт.

Тимоти Пик говорит, что людям длительное время придётся вести нормальную жизнь не в совсем нормальных условиях.

ТИМОТИ ПИК: На МКС это означает, что мы просыпаемся, пьём чай, съедаем сэндвич с беконом — и «идём на работу» в очень необычных условиях. Но распорядок дня, особая структура и график помогают всё держать под контролем. То есть можно достичь поставленных целей.

А астронавт NASA Томас Джоунс совершил четыре космических полёта на шаттлах.

ТОМАС ДЖОУНС, астронавт NASA: В шаттле у нас была комната с гребным тренажёром, у нас был велотренажёр. Поэтому, когда появлялся случай, я занимался. Это был прекрасный шанс очистить сознание! Занятия позволяли отдохнуть, я чувствовал себя намного лучше. Я также мог на час отвлечься от напряжённого графика, позаниматься и подумать о приоритетах.

Вернуться к нормальной жизни также не всегда просто. Астронавт NASA Николь Скотт поделилась воспоминаниями первых минут на Земле после 91 дня на орбите.

НИКОЛЬ СКОТТ, астронавт NASA: Приземлившись и выйдя из спускаемого аппарата, я шаталась и была потрясена. По крайней мере, так было у меня. Я подумала: «Ого, воздух так приятно пахнет, он такой чистый и свежий! Я чувствую запах травы и земли».

Астронавты также выражают надежду, что люди преодолеют нынешнее бедствие и эпидемия коронавируса поможет человечеству объединиться.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.