Welt: для защиты МКС от коронавируса новому экипажу придётся пройти четырёхнедельный карантин

На данный момент коронавируса совершенно точно нет, разве что на МКС, пишет немецкая газета Die Welt. Чтобы он не появился там и впредь, в процедуру подготовки астронавтов и космонавтов к старту внесены некоторые изменения. Новый экипаж, который отправится на МКС в апреле, должен пройти карантин длиной в четыре недели вместо двух обычных. Также будут отменены традиционное посещение кабинета Гагарина и торжественного ужина в Москве.

В мире сейчас есть одна женщина и двое мужчин, которые надёжно защищены от коронавирусной инфекции, пишет немецкая газета Die Welt.

Джессика Меир, Эндрю Морган и Олег Скрипочка на данный момент находятся на борту Международной космической станции (МКС). Морган там ещё с июля 2019 года, его двое коллег прибыли на станцию в сентябре. Ни один из них, таким образом, не мог занести с земли на МКС новый коронавирус. Чтобы космическая станция и дальше оставалась зоной, свободной от коронавируса, в подготовку нового состава астронавтов к старту будут введены определённые изменения, сообщается в статье.

9 апреля 2020 года Крис Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер должны стартовать с космодрома Байконур в капсуле «Союз» и отправиться на МКС, кружащую над Землёй на высоте около 400 км.

Всем космонавтам и астронавтам перед отправкой в космос и ранее необходимо было проходить двухнедельный карантин. Заболеть на борту МКС опасно, даже если речь идёт о безобидной простуде. В конце концов, ценное рабочее время в невесомости должно использоваться для проведения научных экспериментов, и при этом ничто не должно ограничивать работоспособность личного состава.

Серьёзные заболевания, такие, как от COVID-19, на борту космической станции уж точно ни к чему, отмечает издание. С одной стороны, из-за ограниченного пространства быстро заразится весь экипаж. С другой стороны, иммунная система астронавтов и космонавтов ослабляется за счёт невесомости, поэтому болезни у них могут протекать тяжелее, чем у людей на Земле.

Разумеется, в экстренном случае экипаж может в любой момент вернуться на Землю в пристыкованной к МКС капсуле «Союз» и на время оставить станцию пустовать. Но подобных ситуаций, конечно, стараются по возможности избегать, поэтому перед стартом в космос необходимо гарантировать, что ни один из членов экипажа не является переносчиком возбудителя болезни.

В итоге земная эпидемия коронавируса приводит к тому, что к обычным двум неделям карантина для космонавтов и астронавтов добавляются ещё две дополнительные недели. Смысл этой меры, в первую очередь, в том, чтобы в этот период времени избегать контактов с другими людьми, которые могут оказаться носителями вируса.

Если говорить более конкретно, это означает, что придётся отказаться от проведения некоторых церемоний, которые уже на протяжении многих лет считаются традицией для всех полётов «Союза» с экипажем на борту. Например, Кэссиди, Иванишин и Вагнер не посетят в Звёздном городке кабинет легенды космоса Юрия Гагарина, не возложат красные гвоздики к Кремлёвской стене и не примут участие в прощальном ужине в Москве.

Как отмечает издание, коронавирус повлиял на космонавтику не только в России. В США временно прервана работа над проектом «Орион», цель которого состоит в высадке астронавтов на Луну. До сих пор планировалось осуществить задуманное к 2024 году. Однако для этого необходимо сначала совершить первый непилотируемый полёт в 2021 году и первый полёт с экипажем вокруг Луны в 2022 году. До настоящего времени этот план считался крайне честолюбивым, учитывая сжатые сроки. В условиях эпидемии коронавируса высадка американцев на Луне в 2024 году становится совершенно нереалистичной, подчёркивает немецкая газета.

Космические миссии без экипажа на борту также сталкиваются с промедлениями. Как правило, для подобных миссий существует лишь строго определённый интервал времени, когда возможен старт: чтобы достичь своей цели в космосе, зонды должны стартовать в чётко ограниченный промежуток времени. Если упустить это окно, могут понадобиться многие месяцы или даже годы, прежде чем звёзды снова сойдутся должным образом, заключает Die Welt.