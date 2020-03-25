15 дней изоляции недостаточно: главред GT призвал американцев «быть терпеливее, чем Трамп»
ХУ СИЦЗИНЬ, главный редактор Global Times: В США реализуются масштабные меры по сдерживанию распространения эпидемии (коронавируса. — ИноТВ). Всё больше штатов обязывают людей по возможности не выходить из дома. Но президенту Трампу не терпится. Он заявил, что США не для того создавались, чтобы всё позакрывалось, и отметил, что через 15 дней вновь вернётся к вопросу о необходимости самоизоляции. По его словам, «Америка не должна допустить, чтобы метод исцеления был хуже, чем сама проблема».
Основываясь на опыте Китая, я могут сказать, что 15 дней недостаточно, для того чтобы взять под контроль распространение эпидемии. Чтобы выявить основную цепочку передачи инфекции, необходимы по меньшей мере два периода по 15 дней и полный разрыв непосредственных социальных взаимодействий. И единственный способ в корне изменить ситуацию — направить всех заражённых в больницы. Кроме того, понадобится какое-то время, чтобы результаты всех этих мер проявились.
В США проблема заключается в том, что мест в больницах куда меньше, чем необходимо. Из-за этого многие пациенты, у которых нет симптомов или болезнь проходит в лёгкой форме, остаются дома и продолжают заражать людей в своём окружении. Это малоэффективная форма карантина, и понадобится больше времени, чтобы накопительный результат себя проявил.
Я советую простым американцам быть терпеливее, чем президент Трамп. Американские города, такие как Нью-Йорк, сегодня являются самыми опасными местами в мире. В течение следующих нескольких недель, пока у вас есть еда дома, вам следует стараться никуда не выходить.
Дата публикации 24 марта 2020 года.