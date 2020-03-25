15 дней изоляции недостаточно: главред GT призвал американцев «быть терпеливее, чем Трамп»

Хотя США и объявили 15 дней карантина, Дональду Трампу явно «не терпится», ведь Америка «создавалась не для того, чтобы всё позакрывалось». Основываясь на опыте КНР, главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь заявляет, что указанного периода недостаточно, и призывает американцев «быть терпеливее», чем их президент, и в течение нескольких следующих недель по возможности не выходить из дома.

ХУ СИЦЗИНЬ, главный редактор Global Times: В США реализуются масштабные меры по сдерживанию распространения эпидемии (коронавируса. — ИноТВ). Всё больше штатов обязывают людей по возможности не выходить из дома. Но президенту Трампу не терпится. Он заявил, что США не для того создавались, чтобы всё позакрывалось, и отметил, что через 15 дней вновь вернётся к вопросу о необходимости самоизоляции. По его словам, «Америка не должна допустить, чтобы метод исцеления был хуже, чем сама проблема».

Основываясь на опыте Китая, я могут сказать, что 15 дней недостаточно, для того чтобы взять под контроль распространение эпидемии. Чтобы выявить основную цепочку передачи инфекции, необходимы по меньшей мере два периода по 15 дней и полный разрыв непосредственных социальных взаимодействий. И единственный способ в корне изменить ситуацию — направить всех заражённых в больницы. Кроме того, понадобится какое-то время, чтобы результаты всех этих мер проявились.

В США проблема заключается в том, что мест в больницах куда меньше, чем необходимо. Из-за этого многие пациенты, у которых нет симптомов или болезнь проходит в лёгкой форме, остаются дома и продолжают заражать людей в своём окружении. Это малоэффективная форма карантина, и понадобится больше времени, чтобы накопительный результат себя проявил.

Я советую простым американцам быть терпеливее, чем президент Трамп. Американские города, такие как Нью-Йорк, сегодня являются самыми опасными местами в мире. В течение следующих нескольких недель, пока у вас есть еда дома, вам следует стараться никуда не выходить.

Дата публикации 24 марта 2020 года.