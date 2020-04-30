BI: «против науки и здравого смысла» — призыв Маска к отмене карантина в США соцсети встретили неоднозначно

Глава компании Tesla Илон Маск сравнил введение карантинных мер в США с фашизмом, указав на то, что режим самоизоляции лишает американцев их конституционных прав, передаёт Business Insider. Несмотря на то что нашлись те, кто поддержал Маска, множество пользователей Twitter сочли, что его комментарии противоречат «науке и здравому смыслу».

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на призыв главы Tesla и SpaceX Илона Маска к властям США отменить карантин в стране, пишет Business Insider.

В частности, Маск назвал «возмутительными» меры, принимаемые американскими властями в попытке сдерживания распространения коронавируса, запрет покидать свои дома и приостановку работы множества бизнесов.

Он назвал режим самоизоляции заключением людей против их воли и лишением конституционных прав, сравнив действия властей с фашизмом.

«Если кто-то хочет оставаться дома, это отлично, и у него должна быть такая возможность. Но говорить людям, что они не могут покидать свои дома, что за это их арестуют. Это по-фашистски. Это не демократично. Это не свобода, — заявил Маск во время телеконференции с инвесторами компании Tesla. — Верните людям их чёртову свободу».

«Освободить Америку» предприниматель призвал и на своей страничке в Twitter, где также похвалил власти штата Техас за ослабление карантина с пятницы.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

В ответ на слова Маска в социальных сетях предположили, что предприниматель подался в знатоки конституции, и задались вопросом, что о его призыве к отмене карантина подумает фракция темнокожих депутатов конгресса. Дело в том, что в США именно афроамериканцы сильнее всего пострадали от коронавируса. Так, процент афроамериканцев среди заразившихся коронавирусом и умерших от Covid-19 непропорционально выше, чем их доля среди населения США в целом.

По словам редактора журнала Input Magazine Райана Хулахана, комментарии Маска идут «против науки и здравого смысла до такой степени, что он выступает за массовую гибель» людей.

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал призыв предпринимателя. В частности, бывший пресс-секретарь Национальной стрелковой ассоциации США Дана Лоеш заявила в Twitter, что после слов Маска она даже захотела приобрести электромобиль компании Tesla.