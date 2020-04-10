FAZ: коронавирус помешал планам Tesla по захвату мирового авторынка

03:00
Футболисты и тренеры «Локомотива» договорились с клубом о сокращении зарплат
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что клуб договорился с игроками и тренерами команды о сокращении зарплат из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Токаев заявил о необходимости продления режима ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что режим чрезвычайного положения в стране придётся продлить до конца апреля.
03:00
Валуев высказался об отмене турнира UFC 249 из-за коронавируса
Бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отмену турнира UFC 249 в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Гаджиев: думаю, никто не удивлён отменой UFC 249
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался об отмене турнира UFC 249 в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Легкоатлетка Клишина назвала плачевной ситуацию с коронавирусом в США
Серебряная призёрка чемпионата Европы 2017 года по лёгкой атлетике в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в США.
03:00
Алла Самойлова назначена главой Росздравнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора.
03:00
Панарин признался, что в Нью-Йорке худшие дороги в США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о состоянии автомобильных дорог в Нью-Йорке.
03:00
Московские музеи подготовили онлайн-выставки ко Дню космонавтики
Столичные музеи подготовили онлайн-выставки ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.
03:00
В Совфеде назвали кощунством снос памятника маршалу Коневу в Чехии
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал возбуждение уголовного дела из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии.
03:00
В Москве рассказали об онлайн-квесте ко Дню космонавтики
На портале «Узнай Москву» появился онлайн-квест ко Дню космонавтики.
03:00
В России от коронавируса вылечились ещё 97 человек
За прошедшие сутки в России ещё 97 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число выздоровевших достигло 795.
03:00
Эксперт оценил ситуацию в российской киноиндустрии на фоне коронавируса
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал ситуацию в российской киноиндустрии в связи с распространением коронавируса.
03:00
Эксперт дал рекомендации по использованию перчаток для профилактики коронавируса
Член общественного совета при Минздраве России, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко дал рекомендации по использованию перчаток в целях профилактики коронавируса.
03:00
В Башкирии оценили ситуацию с закрытой на карантин больницей в Уфе
Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин прокомментировал ситуацию с закрытой на карантин республиканской клинической больницей в Уфе.
03:00
Министр здравоохранения Коми освобождён от должности
Врио главы Коми Владимир Уйба подписал распоряжение об освобождении от должности министра здравоохранения республики Дмитрия Березина.
03:00
Аршавин поработал курьером для двух категорий болельщиков «Зенита» во время пандемии
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поработал курьером в рамках социального проекта «Вместе победим!», направленный на поддержку двух категорий владельцев сезонных абонементов клуба во время пандемии коронавируса.
03:00
Минфин купил у ЦБ акции Сбербанка за 2,139 трлн рублей
Минфин России купил у ЦБ контрольный пакет в размере 50% акций Сбербанка за счёт средств ФНБ на сумму 2,139 трлн рублей.
03:00
Эмеев об отмене UFC 249: получается, Нурмагомедов сделал всё правильно в итоге
Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев прокомментировал отмену турнира UFC 249 в связи с эпидемией коронавируса.
03:00
В Москве первого водителя остановили за нарушение карантина
Житель Москвы, выписанный после лечения от коронавируса и нарушивший карантин, был остановлен на Московской кольцевой автодороге и отправлен в больницу.
03:00
Опрос: более 50% россиян выступают за традиционную систему образования
Более 50% участников опроса об онлайн-обучении заявили, что предпочитают традиционную систему образования.
03:00
Министр спорта считает, что в реалиях эпидемии коронавируса надо завершить все конфликты
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в реалиях пандемии коронавируса необходимо завершить все конфликты в спорте.
03:00
Патрушев заявил о попытках воевавших в Сирии боевиков попасть в Россию
Международные террористы не прекращают пытаться перебросить в Россию боевиков, которые получили опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
03:00
Матыцин надеется на солидарность спортивного мира в условиях пандемии
Министр спорта России Олег Матыцин рассчитывает на солидарность спортивного мира в условиях эпидемии коронавируса.
03:00
Эксперты оценили ситуацию с ценами на продукты в России
Специалисты Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) провели исследование динамики цен на продукты в России в марте 2020 года.
03:00
СК объявил в розыск напавшего на российский центр в Киеве
Следственный комитет объявил в розыск жителя Екатеринбурга Юрия Изотова в рамках расследования уголовного дела о нападении на Российский центр науки и культуры в городе Киеве.
03:00
Боец MMA Нганну поблагодарил Уайта за старание провести UFC 249, несмотря на коронавирус
Камерунский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну поблагодарил президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта за старание провести турнир UFC 249, несмотря на пандемию.
03:00
Число заражённых коронавирусом в Канаде возросло до 20 765
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Канаде увеличилось до 20 765.
03:00
Менеджер Нурмагомедова об отмене UFC 249: как найдёте рейс, не забудьте набрать Путину
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, с иронией отреагировал на отмену турнира UFC 249.
03:00
В Москве впервые пройдёт киберсубботник
Первый в Москве киберсубботник пройдёт 11 апреля на нетворкинг-платформе «Цифрового делового пространства».
03:00
Касперович выступил против частой смены тренеров в сборной России по биатлону
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, как относится к частым изменениям в тренерском штабе сборной России.
03:00
Трое жителей Подмосковья торговали фальшивыми тестами на коронавирус
Полицейские задержали трёх жителей Подмосковья, которые продавали поддельные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
03:00
Касперович уверен, что Логинов может объяснить любому тренеру направление работы
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал о тренировках своего подопечного во время самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.
03:00
Число случаев заражения коронавирусом на Украине выросло до 2203
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на Украине выросло на 311 за сутки и достигло 2203.
03:00
Названы самые популярные виды транспорта среди россиян на фоне коронавируса
Специалисты сервиса заказа такси «Ситимобил» и компании ResearchMe провели опрос, по результатам которого назвали самые популярные виды транспорта среди россиян на фоне распространения коронавируса.
03:00
СК рассказал о ходе расследования крушения Ту-154 под Смоленском
В Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году самолёта Ту-154 под Смоленском.
03:00
Чемпионка Bellator раскритиковала UFC за ситуацию с отменой турнира и Фергюсоном
Чемпионка Bellator в полулёгком женском дивизионе бразильянка Кристиана Жустино раскритиковала Абсолютный бойцовский чемпионат за то, что американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон узнал из прессы об отмене турнира UFC 249, на котором должен был выступать в главном событии вечера.
03:00
Шлеменко считает, что шансы на проведение боя Нурмагомедова и Фергюсона возросли
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко считает, что после отмены турнира UFC 249 шансы на проведение титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном возросли.
03:00
Число новых случаев коронавируса в Москве впервые превысило тысячу
В Москве за сутки выявлено 1124 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в столице достигло 7822. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
03:00
Около 250 тысяч защитных костюмов доставят врачам в Приморье
Около 250 тыс. защитных костюмов и примерно 14 млн масок будет поставлено в Приморский край для врачей, борющихся с коронавирусом.
03:00
Пожар под Чернобылем распространился на территорию трёх лесничеств
Пожар в чернобыльской зоне отчуждения распространился на территорию трёх лесничеств, горят травяная подстилка и заросли камыша.
03:00
Шлеменко об отмене UFC 249: Нурмагомедов понимал, что турнир не состоится
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал отмену турнира UFC 249.
03:00
За сутки в России умерли 18 человек с коронавирусом
За сутки 18 пациентов с коронавирусом умерли в России. Общее число летальных случаев возросло до 94.
03:00
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
03:00
NYT сообщила подробности отмены турнира UFC 249
Стало известно, кто стал инициатором отмены турнира UFC 249, который должен был состояться 18 апреля на территории индейской резервации в США.
03:00
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
03:00
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло почти 12 тысяч
За сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России выросло на 1786 и достигло 11 917.
03:00
Хоккеист «Торонто» признался, что гордится соперничеством с Овечкиным
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс заявил, что гордится соперничеством с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса
Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
03:00
СК возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Коневу в Праге.
03:00
В Госдуме прокомментировали ситуацию с управляющими компаниями
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская рассказала о намерении обратиться к правительству с просьбой оказать помощь управляющим компаниям и водоснабжающим организациям.