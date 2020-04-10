Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: коронавирус помешал планам Tesla по захвату мирового авторынка

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Из-за коронавируса компания Tesla вынуждена сокращать зарплаты сотрудников и отправлять их в неоплачиваемые отпуска, пишет Frankfurter Allgemeine. Издание отмечает, что приостановка производства бьёт по планам автоконцерна, планировавшего усилить экспансию на мировой рынок с помощью своей новой модели Model Y.
FAZ: коронавирус помешал планам Tesla по захвату мирового авторынка
Reuters

Американская компания Tesla хотела захватить мировой авторынок, однако сейчас она испытывает проблемы из-за эпидемии коронавируса, пишет Frankfurter Allgemeine. Издание сообщает, что из-за приостановки производства в компании намерены сэкономить путём сокращения зарплат.

Сотрудники, не занятые в ключевых областях и не имеющие возможности работать удалённо, отправляются в неоплачиваемый отпуск, информирует Frankfurter Allgemeine. При этом компания сохраняет их медицинскую страховку.
 
Издание отмечает, что до сей поры в США не было практики перевода части сотрудников на неполный рабочий день, как в ряде стран Европы. Теперь же такие меры становятся возможными: сотрудники отправляются в отпуск длительностью до четырёх месяцев, а зарплату им в это время выплачивает государство.
 
Frankfurter Allgemeine пишет, что Tesla остановила производство на своём главном заводе во Фримонте 23 марта: издание отмечает, что это значительный удар для компании, планировавшей форсировать завоевание массового рынка с помощью своей новой модели Model Y.
 
Как и многие другие автопроизводители, Tesla сейчас занимается производством медицинского оборудования, пишет издание.
 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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