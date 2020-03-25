Fox News: «американский дух» — частные фирмы в США восполняют нехватку масок и аппаратов ИВЛ

Гендиректор компании Tesla Илон Маск передал калифорнийским больницам тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а компания HP печатает на 3D-принтерах маски и зонды для тестов на коронавирус, сообщает Fox Business. Как отмечает телеканал, власти США вправе обязать корпорации производить необходимую продукцию, но те пока сами проявляют инициативу.
Рынок сейчас существенно укрепляется, стоимость акций стремительно растёт из-за надежд на стимулирование. Но есть и другие поводы для оптимизма: во время этого кризиса компании пытаются делать добро. Подробности знает Лорен Симонетти, она с нами на связи. Лорен!
ЛОРЕН СИМОНЕТТИ, корреспондент Fox Business: Нам всем нужен был хороший день, Шерил. Генеральный директор Tesla Илон Маск купил в Китае тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких, они доставлены в больницы штата Калифорния.
Tesla и другие автопроизводители работают над наладкой производства дыхательных аппаратов на своих закрытых заводах. Fiat Chrysler взял на себя обязательство производить миллион масок в месяц.
А HP вообще печатает на 3D-принтерах маски, защитные экраны для лица, зонды для взятия мазков из носа и устройства для открывания дверей без прикосновения к ручкам. Они уже выпустили тысячу штук, будет ещё больше.
Мы видим, как магазины, от Walgreen до Walmart и Costco, выделяют ранние часы для пожилых покупателей, чтобы они могли приобретать необходимые продукты и предметы.
Mondelez — компания, которая мне сейчас хорошо известна. Они производят печенье Oreo, которое я поедаю дома. Они платят 10 тысячам сотрудников на два доллара в час больше. Они также платят еженедельные бонусы в размере 125 долларов. И так сейчас поступают не только их магазины.
Белый дом рассчитывает на то, что частные компании проявят инициативу и внесут свой вклад в общее дело. Так они и поступают. Но вот что президент пишет в Twitter: «Закон об оборонном производстве в силе, но мне не приходилось к нему прибегать, потому что никто не сказал нет! Ожидаются миллионы масок в помощь Соединённым Штатам».
Посмотрим, Шерил, станет ли администрация сегодня в первый раз применять Закон об оборонном производстве, чтобы получить больше наборов для диагностики коронавируса и больше медицинской продукции для тех, кто в ней нуждается. Но пока частный сектор проявляет инициативу.
Да, люди повсюду проявляют инициативу. Приятно видеть. Это американский дух!
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