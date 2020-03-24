Экс-глава МИД Франции: коронавирусный кризис положит конец эпохе «счастливой глобализации»

Вызванный пандемией коронавируса всемирный кризис продемонстрировал слабость идей глобализации и отказа от границ и суверенитетов, считает экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин. Как заметил дипломат в интервью Le Figaro, после окончания пандемии миру, вероятно, придётся отказаться от образа жизни, основанного на постоянном перемещении людей без ограничений и барьеров.

Вызванный распространением коронавирусной инфекции глобальный кризис, беспрецедентный со времён войн, показывает, что настоящего международного сообщества всё ещё не существует или что оно не готово к глобальной пандемии, замечает в интервью Le Figaro бывший глава администрации Франсуа Миттерана и экс-министр иностранных дел Франции с 1997-го по 2002 год Юбер Ведрин. Сегодня очевидно, что ни одна из международных структур (ООН, ВОЗ, G7, G20) не способна действовать достаточно оперативно, а Европейский союз, единый рынок и конкурентная политика были созданы «для мира без трагедий», уверен бывший дипломат. Кроме того, передвижения населения стали постоянными, массовыми и превратились в проблему.

Текущий кризис выявил недооценённую ранее уязвимость Франции и других стран: их экономическую зависимость в области товаров стратегической важности. Как отмечает Ведрин, «в мире глобальной экономики ничто не воспринималось как стратегически важное помимо военной сферы». Это происходило параллельно с громогласной, чрезмерной и необоснованной дискредитацией понятия государственного суверенитета и его роли.

Отныне многие из прежних промахов и излишеств должны будут быть пересмотрены, в том числе идея «счастливой глобализации», уверен эксперт. На деле «счастливой» глобализация была лишь для «бедных в бедных странах и богатых в богатых странах» до тех пор, пока разочарование рабочего и среднего класса в развитых обществах не привело к росту популизма. Однако прежде всего, вероятно, пересмотрен будет «весь тот беззаботный, гедонистский, индивидуалистический и праздничный образ жизни», воплощением которого стало постоянное движение «без ограничений и барьеров». Так, в 2017 году в мире, благодаря туризму и непрекращающимся деловым поездкам, насчитывалось 4 млрд авиапассажиров, а к 2035 году (без пандемии) их должно было стать 8 млрд.

Как напоминает собеседник издания, в Европе отказ от границ превратился в своего рода религию, которая, однако, серьёзно пошатнулась в период миграционного кризиса, спровоцированного войной в Сирии. Сегодня европейцы должны вернуться к более прагматичному подходу, уверен Ведрин.

Происходящее сейчас преподаст миру немало уроков и заставит многое изменить, полагает специалист. По его словам, после выхода из кризиса «мощные экономические, коммерческие и социальные силы инерции» потребуют возврата к нормальному состоянию, однако поддаваться им не стоит, а ограничительные меры необходимо попытаться сохранить. Должна быть создана система международного сотрудничества между правительствами — более оперативная и безопасная, чем туманное «глобальное управление», которая позволит в кратчайшие сроки выявлять, предупреждать, организовывать меры предосторожности и лечение в случае риска неизбежных будущих пандемий.

Кроме того, необходимо будет повышать экологичность всех отраслей промышленности и транспорта, что приведёт к возвращению экономических потоков на региональный уровень.

Уроком сегодняшнего кризиса должен, помимо прочего, стать пересмотр общепринятого образа жизни, предусматривающий «бесконечное движение». Как подчёркивает Ведрин, речь, разумеется, не идёт о превращении 7 млрд современных людей обратно в охотников-собирателей. Однако, на его взгляд, стоит отдавать себе отчёт в том, какие разрушения несёт в себе массовый туризм, даже если сокращение туристического потока приведёт к финансовым потерям многих стран, включая Францию.

Что касается Европы, возможно, этот беспрецедентный кризис поможет ей освободиться от определённых ограничений и препятствий, связанных с устройством Евросоюза, и добиться лучшего сочетания между государственным суверенитетом стран-членов, который должен сохраниться, и европейским суверенитетом, который должен обрести конкретные очертания, считает экс-дипломат.