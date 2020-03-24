Экс-глава МИД Франции: коронавирусный кризис положит конец эпохе «счастливой глобализации»
Вызванный распространением коронавирусной инфекции глобальный кризис, беспрецедентный со времён войн, показывает, что настоящего международного сообщества всё ещё не существует или что оно не готово к глобальной пандемии, замечает в интервью Le Figaro бывший глава администрации Франсуа Миттерана и экс-министр иностранных дел Франции с 1997-го по 2002 год Юбер Ведрин. Сегодня очевидно, что ни одна из международных структур (ООН, ВОЗ, G7, G20) не способна действовать достаточно оперативно, а Европейский союз, единый рынок и конкурентная политика были созданы «для мира без трагедий», уверен бывший дипломат. Кроме того, передвижения населения стали постоянными, массовыми и превратились в проблему.
Текущий кризис выявил недооценённую ранее уязвимость Франции и других стран: их экономическую зависимость в области товаров стратегической важности. Как отмечает Ведрин, «в мире глобальной экономики ничто не воспринималось как стратегически важное помимо военной сферы». Это происходило параллельно с громогласной, чрезмерной и необоснованной дискредитацией понятия государственного суверенитета и его роли.
Отныне многие из прежних промахов и излишеств должны будут быть пересмотрены, в том числе идея «счастливой глобализации», уверен эксперт. На деле «счастливой» глобализация была лишь для «бедных в бедных странах и богатых в богатых странах» до тех пор, пока разочарование рабочего и среднего класса в развитых обществах не привело к росту популизма. Однако прежде всего, вероятно, пересмотрен будет «весь тот беззаботный, гедонистский, индивидуалистический и праздничный образ жизни», воплощением которого стало постоянное движение «без ограничений и барьеров». Так, в 2017 году в мире, благодаря туризму и непрекращающимся деловым поездкам, насчитывалось 4 млрд авиапассажиров, а к 2035 году (без пандемии) их должно было стать 8 млрд.
Как напоминает собеседник издания, в Европе отказ от границ превратился в своего рода религию, которая, однако, серьёзно пошатнулась в период миграционного кризиса, спровоцированного войной в Сирии. Сегодня европейцы должны вернуться к более прагматичному подходу, уверен Ведрин.
Происходящее сейчас преподаст миру немало уроков и заставит многое изменить, полагает специалист. По его словам, после выхода из кризиса «мощные экономические, коммерческие и социальные силы инерции» потребуют возврата к нормальному состоянию, однако поддаваться им не стоит, а ограничительные меры необходимо попытаться сохранить. Должна быть создана система международного сотрудничества между правительствами — более оперативная и безопасная, чем туманное «глобальное управление», которая позволит в кратчайшие сроки выявлять, предупреждать, организовывать меры предосторожности и лечение в случае риска неизбежных будущих пандемий.
Кроме того, необходимо будет повышать экологичность всех отраслей промышленности и транспорта, что приведёт к возвращению экономических потоков на региональный уровень.
Уроком сегодняшнего кризиса должен, помимо прочего, стать пересмотр общепринятого образа жизни, предусматривающий «бесконечное движение». Как подчёркивает Ведрин, речь, разумеется, не идёт о превращении 7 млрд современных людей обратно в охотников-собирателей. Однако, на его взгляд, стоит отдавать себе отчёт в том, какие разрушения несёт в себе массовый туризм, даже если сокращение туристического потока приведёт к финансовым потерям многих стран, включая Францию.
Что касается Европы, возможно, этот беспрецедентный кризис поможет ей освободиться от определённых ограничений и препятствий, связанных с устройством Евросоюза, и добиться лучшего сочетания между государственным суверенитетом стран-членов, который должен сохраниться, и европейским суверенитетом, который должен обрести конкретные очертания, считает экс-дипломат.