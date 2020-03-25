CNN: Трамп рассчитывает, что на Пасху церкви в США будут забиты людьми

03:00
Егорян призналась, что хотела завершить карьеру после Олимпийских игр
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян призналась, что планировала завершить карьеру в 2020 году после Олимпийских игр в Токио.
03:00
Фехтовальщица Егорян рада переносу Олимпийских игр в Токио
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян назвала правильным решение отложить проведение летних Олимпийских игр в Токио на год.
03:00
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658
За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
03:00
В Красноярском крае объяснили призыв ограничить передвижения жителей
Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса объяснила заявление властей об ограничении выезда из муниципалитетов.
03:00
Шлеменко ответил на вызов Александра Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил на вызов соотечественника Александра Емельяненко на поединок по правилам бокса.
03:00
Совфед освободил Коржинека и Гулягина от должностей замгенпрокурора
Совет Федерации в ходе заседания проголосовал за освобождение от должностей заместителей генерального прокурора Леонида Коржинека и Юрия Гулягина. Об этом информирует РИА Новости.
03:00
В нескольких городах Приморья созданы обсерваторы по коронавирусу
В четырёх городах Приморского края созданы изолированные помещения-обсерваторы для тех, кто не может находиться в самоизоляции дома.
03:00
В УК России внесут поправки о наказании за фейки о коронавирусе
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Уголовный кодекс России внесут поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.
03:00
НХЛ продлит карантин на 10 дней
Национальная хоккейная лига (НХЛ) поручила клубам продлить карантин для игроков и персонала команд ещё на десять дней в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
03:00
В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
03:00
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
03:00
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
03:00
ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом
Банк России рекомендовал кредиторам предоставить ипотечные каникулы заёмщикам, у которых подтверждено заражение коронавируснй инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
03:00
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о встрече с Путиным
Лежащий в больнице для пациентов с подозрением на COVID-19 в Коммунарке Дмитрий Гаркави рассказал о визите президента России Владимира Путина.
03:00
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
03:00
В Красноярском крае выявили ещё четыре случая заражения коронавирусом
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба губернатора региона со ссылкой на заместителя председателя правительства края Алексея Подкорытова.
03:00
СМИ: Клубы АПЛ намерены обратиться в CAS из-за «Манчестер Сити»
Несколько клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за «Манчестер Сити».
03:00
Производитель хоккейной амуниции создал маску для защиты от коронавируса
Известный производитель хоккейной амуниции канадская компания Bauer создала защитную маску, которую можно использовать в борьбе с коронавирусом.
03:00
Акцию «Тотальный диктант» перенесли на 17 октября
Организаторы акции «Тотальный диктант» сообщили, что мероприятие перенесено с 4 апреля на 17 октября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение организаторов.
03:00
В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей
Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.
03:00
Отец Нурмагомедова хотел бы, чтобы бой с Фергюсоном прошёл в Москве
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что хотел бы, чтобы поединок с американцем Тони Фергюсоном прошёл в Москве.
03:00
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло 41
В Московской области к настоящему времени подтверждён 41 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
03:00
Рубль растёт к доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Президент «Сампдории» считает, что нынешний сезон Серии А продолжать нельзя
Президент генуэзского футбольного клуба «Сампдория» Массимо Ферреро высказал мнение, что нынешний сезон итальянской Серии А, приостановленный из-за пандемии коронавируса, не стоит доигрывать.
03:00
СК возбудил дело после пожара с семью погибшими в Пензенской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое детей.
03:00
СМИ: Клубы АПЛ могут попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) могут попросить своих игроков пойти на сокращение заработной платы из-за финансовых потерь, связанных с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
03:00
Кабмин выделил 1,4 млрд рублей на средства профилактики коронавируса
Правительство России выделило Роспотребнадзору более 1 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте кабмина.
03:00
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 113
На Украине число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 113. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение украинской ГСЧС.
03:00
В НБА не исключают возможности завершения сезона позже 6 сентября
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не исключают вариант, при котором нынешний сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса, может завершиться позднее 6 сентября.
03:00
Белый дом и сенат договорились о стимулировании экономики на $2 трлн
Администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
03:00
СМИ: ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
Международная федерация футбола (ФИФА) может продлить летнее трансферное окно до середины зимы из-за пандемии коронавируса.
03:00
НБА и профсоюз игроков выделили $2 млн на борьбу с коронавирусом
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и ассоциации игроков лиги выделили $2 млн на борьбу с коронавирусом в США и во всем мире.
03:00
У четырёх жителей Челябинской области подтвердили коронавирус
Новосибирский центр «Вектор» подтвердил заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 у четырёх жителей Челябинской области. Об этом заявила заместитель губернатора региона Ирина Гехт.
03:00
СМИ: Бой Нумагомедова и Фергюсона может пройти во Флориде
Поединок между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.
03:00
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Бах: МОК хочет, чтобы олимпийский огонь стал «светом в конце тёмного тоннеля»
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение о переносе летних ОИ-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
03:00
В МЧС назвали высоту волны цунами после землетрясения на Курилах
Высота волны цунами после землетрясения в Северо-Курильске составила около 50 см, разрушений нет, угроза цунами сохраняется. Об этом информирует ГУ МЧС по Сахалинской области.
03:00
В Москве ещё пятерых пациентов вылечили от коронавируса
В Москве из медицинского центра в Коммунарке за сутки выписаны ещё пять пациентов, которых вылечили от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
03:00
Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области
Семь человек погибли при пожаре в частном доме в городе Нижнем Ломове Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
03:00
Во Владивостоке введён режим повышенной готовности из-за коронавируса
Во Владивостоке введён режим повышенной готовности в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Москве 25 марта ожидается до +9 °С
В Москве в среду, 25 марта, ожидается до +9 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
Жителей курильского острова Парамушир эвакуируют из-за угрозы цунами
Власти Сахалинской области сообщили об эвакуации на возвышенности жителей острова Парамушир из-за угрозы цунами после мощного землетрясения в Тихом океане.
03:00
ЕК выделит €8,2 млн на развитие гражданского общества в Грузии
Европейская комиссия намерена выделить грузинским и европейским НКО €8,2 млн на укрепление структур гражданского общества в Грузии. С документом ЕК ознакомился RT.
03:00
Подход волны цунами к Курильским островам ожидается в 07:04 мск
Подход к Курильским островам волны цунами, которая образовалась в результате мощного землетрясения в Тихом океане, ожидается в 07:04 мск.
03:00
Тревога цунами объявлена в Северо-Курильском районе после землетрясения
Тревога цунами объявлена в Северо-Курильском районе после землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло в Тихом океане.
03:00
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у Курильских островов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
03:00
Налоги для самозанятых предложили временно отменить из-за коронавируса
Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову (копия письма есть в распоряжении RT) с предложением отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.
03:00
Власти США заявили о $6 триллионах помощи из-за пандемии COVID-19
Власти США намерены выделить около $6 трлн помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Более 300 россиян вылетели на родину из Индии
В российском посольстве сообщили о вылете из Индии в Россию 382 граждан, которые ранее не могли вернуться из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.