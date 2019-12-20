Der Spiegel: новые лазерные «дворники» Tesla — бесполезны в дождь и опасны для водителей

Автомобильный концерн Tesla планирует запатентовать новую технологию по очищению лобового стекла, сообщает Der Spiegel: специальная система будет направлять на стекло лазер, счищая с него мусор. Впрочем, эксперты предупреждают, что новая технология может быть опасна для глаз водителей, а также не предназначена для основной задачи автомобильных дворников — стирания дождевых капель.

Американская автомобильная компания Tesla разрабатывает лазерные дворники, которые будут способны очищать от мусора лобовое стекло автомобиля, пишет Der Spiegel. В компании уже заявили о намерении запатентовать соответствующую технологию. Отмечается, что для «классической» задачи дворников, заключающейся в стирании капель дождя, их лазерные аналоги, судя по всему, не предназначены.

Согласно данным Tesla, система будет располагаться в лазерном модуле в передней части капота, там, где у обычных автомобилей находятся стеклоомыватели. Принцип работы следующий: сначала система определяет область очищения. Затем, в зависимости от степени загрязнения, она задаёт лазерным лучам определённый уровень интенсивности и направляет их в цель.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что новая технология опасна, пишет издание. По словам Эдвина Бюхтера из компании Cleanlaser, лазерные лучи способны очистить лобовое стекло от грязи, однако они также могут нанести вред глазам водителя. Кроме того, Брюхтер отмечает, что для удаления воды или серьёзного загрязнения нужен очень сильный лазер, способный испарять глазную влагу сидящих в салоне.

Вполне возможно, что речь идёт об ультрафиолетовом лазере, излучение которого будет поглощаться защитным лобовым стеклом, считает Бюхтер. Однако даже в таком случае остаётся множество технических вопросов: к примеру, для достижения наибольшей очистительной силы лазер должен быть направлен на стекло под прямым углом, однако спроецировать его таким образом с капота технически невозможно.

Между тем, Tesla собирается использовать данную технологию не только для автомобилей, пишет Der Spiegel: в частности, с её помощью планируется очищать солнечные панели на крышах домов.