CNN: пуленепробиваемый «бэтмобиль» Маска дал маху — стекло треснуло
Если вы когда-то мечтали прокатиться на бэтмобиле, то новый электропикап от Tesla может прийтись вам по вкусу.
Если вы когда-то мечтали прокатиться на бэтмобиле, то новый электропикап от Tesla может прийтись вам по вкусу.
Владелец лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович решил не продавать лондонский клуб.
Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в матче 1/2 финала чемпионата Европы по кёрлингу в шведском Хельсингборге.
Российский лидер Владимир Путин призвал добиться более устойчивого и динамичного экономического роста в стране в течение ближайших трёх лет для возможности увеличения доходов граждан.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости создать реестр россиян, которые нуждаются в помощи за рубежом.
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ. Это минимальное значение с 2009 года, более ранние данные регулятор не публикует.
Экспедиция «Полёты с дельфинами» выявила сокращение численности дельфинов и около 200 «мусорных островов» в Чёрном море.
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
По итогам заседания Оргкомитета ВЭФ-2020 принято решение сделать форум постоянно действующей площадкой, проводить мероприятия под его эгидой в течение всего года и формировать повестку деловой программы форума на основе обсуждаемых на этих мероприятиях вопросов.
Главы «Газпрома» и австрийской нефтегазовой компании OMV Алексей Миллер и Райнер Зеле в ходе встречи в Санкт-Петербурге обсудили ход реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», а также сотрудничество в области сжиженного природного газа (СПГ).
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте рассказал, какие советы он дал своим подопечным относительно их интимной жизни.
Большинство материалов из коллекционного собрания адмирала Александра Колчака выкуплено на средства меценатов в ходе торгов в аукционном доме Drouot в Париже для Дома русского зарубежья имени Солженицына и Государственного архива России. Документы планируется представить общественности на выставке в 2020 году.
В США в возрасте 78 лет скончалась актриса Джейн Гэллоуэй Хейтц, сыгравшая в американском сериале «Теория Большого взрыва», сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на её дочь.
Российский гражданин Алексей Бурков, которого американские власти обвиняют в кибермошенничестве, заявил в суде о своей невиновности, передаёт РИА Новости.
Паромное грузовое сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено. Об этом сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о чередовании Александра Максименко и Матвея Сафонова в составе молодёжной сборной.
Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о конкуренции среди вратарей в национальной команде.
Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.
Число погибших в результате стрельбы в Сухуми возросло до трёх, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
Тела шести мигрантов обнаружены на ливийском побережье Средиземного моря. Об этом сообщает Международная организация по миграции.
В столице рассказали, что команды московских вузов подали заявки на участие в первом в истории квизе на тему конкуренции, который состоится 28 ноября, сообщает НСН.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки, по итогам которой было определено, что российская команда сыграет с командой Дании в Копенгагене в рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 года.
Торговая сделка между Соединёнными Штатами и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
Суд вынес приговор жительнице Яранска (Кировская область) за телесные наказания, которые она применяла в отношении семилетнего сына, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.
Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи в Белграде с северомакедонским коллегой Стево Пендаровски отметил, что Евросоюз манипулирует желанием балканских стран вступить в альянс, и призвал прекратить эту практику.
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
В ГУ МЧС по Крыму сообщили о штормовом ветре до 27 м/с, который ожидается на востоке Крыма в ночь на 23 ноября, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Балетмейстер Борис Эйфман в беседе с газетой «Известия» рассказал об открытии нового Детского театра танца в Санкт-Петербурге.
Бывший глава УМВД по Тюменской области, генерал-майор Юрий Алтынов решением Ленинского районного суда Тюмени 22 ноября отправлен под домашний арест, сообщает URA.RU.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал идею нового порядка медосмотра для водителей.
Проект концепции строительства и развития Вооружённых сил России будет представлен Советом безопасности страны на утверждение российскому лидеру Владимиру Путину до 30 марта 2020 года.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца следователя Сергея Ткачёва, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
Телеканал «Матч ТВ» проведёт трансляцию жеребьёвки финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал шансы улучшить ситуацию с долговой нагрузкой россиян.
Актриса Фанни Ардан, исполнившая главную роль в новом фильме Николя Бедоса «Прекрасная эпоха», в беседе с «Российской газетой» рассказала о своей роли в этой картине.
Даниилу Глейхенгаузу, хореографу группы Этери Тутберидзе, присвоено звание заслуженного тренера России.
В Эрмитажном театре Санкт-Петербурга 24 ноября будет впервые представлена мистическая опера «Ленора», написанная в XVIII столетии Иоганном Цумштегом в обработке российского композитора Грайра Ханеданьяна, сообщает Nation News.
Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Nation News оценил ситуацию с медосмотром для водителей.
В России за девять месяцев 2019 года было продано 2,4 млн игровых компьютерных аксессуаров на 4,6 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования компании GfK и группы «М.Видео» — «Эльдорадо».
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в беседе с телеканалом «360» сообщил о планах по ремонту и строительству дорог на 2020 год.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал инициативу депутата Алексея Яковлева ввести полный запрет на продажу алкоголя в подмосковном Щёлкове.
Освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина согласилась работать экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Депутат Советa депутaтов городского округa Щёлково Московской облaсти Алексей Яковлев предложил ввести нa территории рaйонa полный зaпрет нa продaжу aлкоголя, сообщает НСН.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с kp.ru сообщил, что середина ноября 2019 года стала самой тёплой в истории Петербурга, в том числе были побиты два суточных температурных рекорда.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в Москве в конце следующей недели. Вместе с тем настоящего снега придётся ещё подождать.
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила имена кандидатов на пост исполняющего обязанности президента организации.
Российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что не намерена отказываться от использования тройного акселя в своих дальнейших выступлениях.
Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление российской фигуристки Алёны Косторной в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости добрососедских отношений с Россией.
В 17 московских парках с 25 ноября по 8 декабря будут работать почтовые ящики Деда Мороза, где каждый желающий сможет оставить своё послание, сообщает телеканал «360».