CNN: пуленепробиваемый «бэтмобиль» Маска дал маху — стекло треснуло

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск презентовал новый киберпикап, больше похожий на «бэтмобиль», чем на обычную машину, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает канал, на демонстрации не обошлось без курьёзов: стекло пикапа, которое должно выдерживать огонь из лёгкого стрелкового оружия, треснуло от броска металлического шарика.

Если вы когда-то мечтали прокатиться на бэтмобиле, то новый электропикап от Tesla может прийтись вам по вкусу.

В четверг Илон Макс продемонстрировал киберпикап — пуленепробиваемую машину, которая скорее похожа на произведение искусства, а не на транспортное средство. По словам генерального директора Маска, сплав нержавеющей стали делает машину фактически неуязвимой от огня малокалиберного оружия, включая 9-мм пистолетные пули.

Однако во время презентации небьющихся окон произошло следующее.

(Мужчина с размаху кидает в стекло машины металлический шарик.)

МУЖЧИНА: (Нецензурная брань.) Боже мой.

(Смеётся.) Да, наверное, он перестарался.

Да, стекло разбилось. Производство киберпикапа начнётся в конце 2021 года.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2019 года.