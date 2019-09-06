TUT.BY: Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко электрокар Tesla

При посещении белорусской школы Александр Лукашенко заявил, что автомобиль Tesla, который он тестировал в 2017 году, ему подарил Илон Маск. Однако, как сообщает TUT.BY, после многочисленных просьб белорусских пользователей прокомментировать заявление Александра Лукашенко американский миллиардер опроверг эту информацию.

На днях президент Белоруссии сообщил, что автомобиль Tesla, который он тестировал в 2017 году, ему подарил Илон Маск. Однако, как пишет портал TUT.BY, американский миллиардер опроверг эту информацию. Об этом он сообщил в Twitter после многочисленных просьб белорусских пользователей прокомментировать заявление Александра Лукашенко.

«Э, нет», — кратко ответил Маск на вопрос, дарил ли он автомобиль президенту Беларуси.

Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?



Илон Маск прежде дарил...https://t.co/Jgc7mzqn6O pic.twitter.com/gWApy1nNRo — Белорусский партизан (@belpartisan) 6 сентября 2019 г.

Как напоминает издание, 2 сентября, общаясь со школьниками, Александр Лукашенко рассказал ученикам, что автомобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск.

«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда её тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: Что это у вас президент на двухколесном ездит»? — сказал он ученикам.