TUT.BY: Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко электрокар Tesla

При посещении белорусской школы Александр Лукашенко заявил, что автомобиль Tesla, который он тестировал в 2017 году, ему подарил Илон Маск. Однако, как сообщает TUT.BY, после многочисленных просьб белорусских пользователей прокомментировать заявление Александра Лукашенко американский миллиардер опроверг эту информацию.
На днях президент Белоруссии сообщил, что автомобиль Tesla, который он тестировал в 2017 году, ему подарил Илон Маск. Однако, как пишет портал TUT.BY, американский миллиардер опроверг эту информацию. Об этом он сообщил в Twitter после многочисленных просьб белорусских пользователей прокомментировать заявление Александра Лукашенко.
«Э, нет», — кратко ответил Маск на вопрос, дарил ли он автомобиль президенту Беларуси.
Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?
Участники Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) подписали более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн рублей, сообщил вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров поделился ожиданиями от титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров ответил, будет ли переживать за российского обладателя титула организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед поединком с американцем Дастином Порье.
Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Асниса.
Президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» оптимизировать себестоимость продукции, выпускаемой предприятиями, при этом обеспечив абсолютное качество и надёжность. Об этом сообщает РИА Новости.
Американская актриса и модель Кэрол Линли скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет в результате сердечного приступа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на её друга, актёра Трента Долана.
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент и форвард «Зенита» Александр Кокорин смогут покидать территорию России после условно-досрочного освобождения из колонии.
Начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что Народная милиция ЛНР сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.
Средний лимит по кредитным картам в России сократился на 6% и составил 54,5 тыс. рублей в мае — июне 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику бюро «Эквифакс» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провёл встречу с послом Италии в России Паскуале Терраччано, который приехал на Восточный экономический форум. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В рамках проекта «Пространство доверия» на Восточном экономическом форуме прошла дискуссия «Культура как драйвер развития территорий и улучшения качества жизни людей в регионах». Об этом сообщает kp.ru.
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов ответил на вопрос, когда нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сможет выйти на поле в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).