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TUT.BY: Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко электрокар Tesla

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При посещении белорусской школы Александр Лукашенко заявил, что автомобиль Tesla, который он тестировал в 2017 году, ему подарил Илон Маск. Однако, как сообщает TUT.BY, после многочисленных просьб белорусских пользователей прокомментировать заявление Александра Лукашенко американский миллиардер опроверг эту информацию.
TUT.BY: Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко электрокар Tesla
Twitter

На днях президент Белоруссии сообщил, что автомобиль Tesla, который он тестировал в 2017 году, ему подарил Илон Маск. Однако, как пишет портал TUT.BY, американский миллиардер опроверг эту информацию. Об этом он сообщил в Twitter после многочисленных просьб белорусских пользователей прокомментировать заявление Александра Лукашенко.

«Э, нет», — кратко ответил Маск на вопрос, дарил ли он автомобиль президенту Беларуси.

 

Как напоминает издание, 2 сентября, общаясь со школьниками, Александр Лукашенко рассказал ученикам, что автомобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск.
 
«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда её тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: Что это у вас президент на двухколесном ездит»? — сказал он ученикам.
 
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