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1+1: украинское посольство попросило у Илона Маска лишние аппараты ИВЛ

Материал представлен в переводе ИноТВ
Посольство Украины в США попросило у Илона Маска передать их стране аппараты искусственной вентиляции лёгких. Как передаёт «1+1», ранее предприниматель заявлял, что у него есть лишние аппараты и он готов поделиться ими с нуждающимися.

Украинское посольство в США попросило у Илона Маска аппараты искусственной вентиляции лёгких. На днях американский предприниматель сообщил, что у него есть лишние аппараты и он готов бесплатно отправить их туда, где их не хватает. 

Украинские дипломаты заявили в своём комментарии, что пандемическая ситуация на Украине достигает своего пика, поэтому эти аппараты крайне необходимы людям в больницах.

Ранее к Маску обратилась и бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун. По её словам, на 37 миллионов человек в стране есть лишь 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
 
Дата выхода в эфир 02 апреля 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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