1+1: украинское посольство попросило у Илона Маска лишние аппараты ИВЛ

Посольство Украины в США попросило у Илона Маска передать их стране аппараты искусственной вентиляции лёгких. Как передаёт «1+1», ранее предприниматель заявлял, что у него есть лишние аппараты и он готов поделиться ими с нуждающимися.
Украинское посольство в США попросило у Илона Маска аппараты искусственной вентиляции лёгких. На днях американский предприниматель сообщил, что у него есть лишние аппараты и он готов бесплатно отправить их туда, где их не хватает.
Украинские дипломаты заявили в своём комментарии, что пандемическая ситуация на Украине достигает своего пика, поэтому эти аппараты крайне необходимы людям в больницах.
Ранее к Маску обратилась и бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун. По её словам, на 37 миллионов человек в стране есть лишь 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
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