112: на Западной Украине люди продолжают нарушать правила карантина

На Западной Украине люди, в основном жители Тернополя, правильно и адекватно реагируют на опасность, которую несёт коронавирус, и придерживаются самоизоляции, однако есть много бессознательных людей, которые на выходных выходят компаниями на отдых на шашлык. Как передаёт «112 Украина», мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в области приняли решение запретить находиться на улице в группах более двух человек.
По состоянию на утро 1 апреля в Тернопольской области Украины официально зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом. Как передаёт «112 Украина», мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в основном жители города правильно и адекватно реагируют на опасность, которую несёт коронавирус, но есть много бессознательных людей, которые на выходных выходят компаниями на отдых, на шашлык.
«Несмотря на то что полиция приезжала и делала замечания, это не давало результата. Было рекомендовано на заседании штаба правоохранителями ограничить количество людей, которые могут находиться на улице. Поэтому в Тернополе принято решение, что запрещено пребывание в местах отдыха, на улице, в парках и скверах групп более двух человек или в пределах одной семьи», — заявил Надал.
Мэр уточнил, что такие ограничения не будут касаться государственных и правоохранительных органов, а также органов местного самоуправления.
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