Euronews: в Чернобыле продолжают жить люди, несмотря на предостережения экспертов

В Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор обитают несколько сотен человек, которые избежали эвакуации после аварии в апреле 1986 года или позже поселились на этой территории. Местные жители уверяют, что за эти годы они уже ко всему приспособились. Но эксперты предупреждают, что от высоких доз радиации до сих пор страдают даже те, кто живёт за границей зоны отчуждения, и критикуют власти за недостаточные меры защиты, передаёт Euronews.

ВАЛЕНТИНА КУХАРЕНКО, жительница Чернобыльской зоны отчуждения: Правда, муж видел мой вспышку, он на речном кране работал наверху. Он видел эту вспышку — но не придал значения, потому что часто такие вспышки были. Но потом он почувствовал, что першит в горле и как-то сушит во рту. Он говорит: «Ребята, мне что-то так неважно, не понимаю, что»… Они говорят: «Надо водку пить, а ты ж не пьёшь». Ну а наутро пришли, принесли йод, и дозиметристы проверили щитовидку. И у одного его обнаружили, что действительно накопилось всё.

82-летняя Валентина Кухаренко отказалась покидать Чернобыльскую зону отчуждения после катастрофы на атомной электростанции 26 апреля 1986 года. В этот день в четвёртом реакторе произошёл взрыв, который привёл к выбросу радиоактивного материала в окружающую среду. Были загрязнены, согласно официальным данным, более 200 тысяч квадратных километров. Территория в радиусе 30 километров вокруг АЭС стала зоной отчуждения.

Несмотря на запреты, находились и те, кто избежал эвакуации или впоследствии поселился на закрытой территории. Сейчас в районе Чернобыльской атомной электростанции проживают, по разным оценкам, до нескольких сотен человек.

Эксперты повторяют, что радиоактивное загрязнение до сих пор представляет угрозу. Причём не только для находящихся в зоне отчуждения, но и для живущих за её пределами.

СЕРГЕЙ ЗИБЦЕВ, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины: На данный момент за пределами зоны отчуждения люди получают довольно высокие дозы облучения, сельские жители — за счёт того, что через почти три десятилетия после аварии это всё ещё опасно для окружающей среды. И необходимы большие инвестиции со стороны государства для того, чтобы защитить этих людей. Это сотни тысяч людей!

С уходом людей в Чернобыльской зоне отчуждения сформировалась уникальная экосистема. На это обращают внимание те, кто живёт в районе АЭС. Для них это подтверждение того, что можно приспособиться и к жизни после ядерной катастрофы.

ЕВГЕНИЙ МАРКЕВИЧ, житель Чернобыльской зоны отчуждения: Человеческий организм со всем справится, ко всему привыкает. Всё становится нормальным, привычным. Так что прошло уже почти 34 года, месяц остался. Уже хочешь — не хочешь, а всё заживёт.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.