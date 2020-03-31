Euronews: в Чернобыле продолжают жить люди, несмотря на предостережения экспертов
Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.
Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.
В США подтверждено более 160 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, около трёх тыс. заболевших скончались.
Главы Минэнерго России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт обсудят пути решения проблем волатильности на мировых нефтяных рынках, сообщили в пресс-службе американского ведомства.
Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В России не наблюдается повышенного спроса на оружие на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Австралийская шахматистка филиппинского происхождения, участница семи олимпиад Арианна Каолини скончалась от последствий ранений, полученных в ДТП.
Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго, заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, рассказал о своём состоянии.
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что препарат «Мефлохин» обладает очень выраженным противокоронавирусным действием.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о футболке, которую получил от капитана каталонской «Барселоны» Лионеля Месси после матча сборных России и Аргентины в 2017 году.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос по поводу места проведения боя чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедов и американца Тони Фергюсона.
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в американском штате Нью-Йорк возросло до 66 500, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в очередной раз высказалась о критике комментатора Дмитрия Губерниева в свой адрес.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко, который во время игровой карьеры выступал за московский «Локомотив», рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии, а также прокомментировал слова президента страны Александра Лукашенко, посоветовавшего пить водку для профилактики болезни.
На Украине число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 538.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что жителям столицы, которые страдают хроническими заболеваниями, выписывают лекарства на полгода.
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на слова президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко, который заявил, что несколько раз пытался встретиться со спортсменкой.
В Кении арестовали 12 легкоатлетов, нарушивших запрет властей на общественные собрания и занятия спортом.
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире составляет 693 224.
Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес, который ранее выступал за московский «Спартак», извинился за то, что нарушил карантин, введённый из-за распространения коронавируса.
В Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому. Об этом в эфире Первого канала заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Власти Азербайджана в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничили для граждан возможность выходить из дома до 20 апреля.
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что клуб и команда выделят средства на борьбу с пандемией коронавируса.
В Москве скончались четыре человека в возрасте от 76 до 86 лет, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Во Франции число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 3024.
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье выразил готовность заменить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с другим американцем Тони Фергюсоном.
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов высказал своё мнение о карантине в связи с эпидемией коронавируса.
Американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласились тесно сотрудничать в рамках G20 по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что ситуация с самоизоляцией москвичей с целью профилактики распространения в столице коронавирусной инфекции COVID-19 существенно улучшилась.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал поступок своего бывшего партнёра по «Спартаку», ныне выступающего за «Аякс», Квинси Промеса, который недавно нарушил карантин.
В Московской области скончалась первая пациентка, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Начиная с 31 марта прилёт россиян в Москву из-за границы будет осуществляться только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как борется с коронавирусом.
Французский актёр Жан Рено рассказал о работе с режиссёром Люком Бессоном.
Зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов прокомментировал сообщение о том, что российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер.
Анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19 не выявили заражения у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его ближайшего окружения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.
Актёр Хоакин Феникс рассказал, как готовился к роли Джокера в одноимённом фильме.
Синоптики рассказали о погоде в Крыму в ближайшие дни.
Противопожарный режим начнёт действовать в Воронежской области с 1 апреля.
Политолог Владимир Соловейчик, представитель Движения гражданских инициатив, оценил меры властей Санкт-Петербурга по поддержке горожан на фоне пандемии коронавируса.
В школах Карелии перейдут на дистанционную форму обучения.
В Санкт-Петербурге запретили посещать леса и лесопарки.
Жительница Тбилиси Диана Матиашвили рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.
В Московской области рассказали о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Житель Стамбула прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Турции.
Житель Мехико прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Мексике.
Актёр Юрий Стоянов рассказал, что делает во время режима самоизоляции.