Euronews: легендарная Припять отметила 50-летие наплывом туристов

Полвека прошло с момента основания города, жители которого были массово эвакуированы в 1986 году после трагической катастрофы на Чернобыльской АЭС, — и теперь Припять превратилась в уникальный природный памятник. Хотя формально этот город остаётся «закрытым», с каждым годом его посещает всё больше туристов, передаёт Euronews.

50 лет городу, который городом был всего семь лет: 4 февраля 1970-го был основан посёлок энергетиков строящейся Чернобыльской АЭС. Статус города Припяти был присвоен в 1979-м, в середине 1980-х число жителей достигало 48 тысяч.



К апрелю 1986-го для многих стремительно растущая Припять уже стала родиной. Лейле Мамедовой было шесть лет, когда произошла авария и поступил приказ покинуть свои дома, взяв только документы и продукты на несколько дней.



ЛЕЙЛА МАМЕДОВА, бывшая жительница Припяти: После поездки в Припять я поняла, что для всех, неважно, было ли им пять лет или меньше, история 1986 года была очень болезненной. Потому что эти люди потеряли всё: не только свой дом, не только город, в котором жили. Они потеряли частичку себя, без преувеличения.



Сегодня город, строившийся как закрытый объект с пропускным режимом, стал туристическим объектом. Уникальный памятник архитектуры и градостроительства советской эпохи, таинственный «индастриал», столица Зоны отчуждения — и пример того, как быстро природа отвоёвывает обратно человеческое пространство.



СЕРГЕЙ МИРНЫЙ, основатель туркомпании: Природа, лес берут своё — и те, кто там бывает, говорят, что больше это уже похоже на джунгли, чем на город. И это, кстати, своеобразная не столько культурная, сколько, можно сказать, культурно-природная уникальность. Она показывает, что может произойти с человечеством.



Формально Припять до сих пор числится населённым пунктом — в отличие от десятков деревень Чернобыльской зоны, за ней этот статус сохранили. Припять называют и городом-музеем, хотя конкретного плана по сохранению зданий, не говоря уже о реставрации, не существует.



КРИС ТРЕЙЗ, турист из США: Я думаю, каждому обязательно стоит оказаться здесь. Это одно из таких мест, похожих на которое в мире больше нет.



Кроме того, несмотря на обилие туристов, город остаётся закрытым: сама Чернобыльская АЭС работала до декабря 2000 года, а объект «Укрытие» (саркофаг над четвёртым реактором) — тщательно охраняемый объект.



Дата выхода в эфир 04 февраля 2020 года.