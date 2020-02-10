Вести: Чернобыль готовится к новому туристическому сезону

Чернобыльская зона отчуждения готовится к очередному туристическому сезону. Как пишут «Вести», официальные гиды ждут обновления маршрутов, а туристы — новых пунктов пропуска, которые помогут избежать очередей. Но не теряют времени и нелегалы: они уже организовали в Чернобыле свои базы и даже предоставляют услуги по доставке еды.

Туристические компании по организации официальных туров в Чернобыльскую зону уже вовсю готовятся к новому сезону, и ожидается, что в этом году туристов будет ещё больше, чем в прошлом. Как рассказал газете «Вести» руководитель компании по организации туров в Чернобыльскую зону Антон Юхименко, сейчас в Чернобыле не сезон, но уже с марта жизнь тут забьёт ключом.

«В прошлом году зону отчуждения посетили порядка 124 тысяч туристов. При этом большая часть — это иностранцы. Украинцев приезжает где-то 10 процентов от общего количества. А основной контингент — это британцы, поляки, немцы и американцы. Ожидается, что в этом году туристов будет ещё больше. Поэтому сейчас, чтобы облегчить посещаемость зоны и сделать процесс прохождения КПП комфортнее для туристов, идёт реорганизация КПП «Дитятки». Также готовятся новые маршруты, в том числе водные», — говорит Юхименко.

Однако легальные экскурсии по душе далеко не всем. Именно поэтому каждый год в зону отчуждения, минуя охрану и заграждения, проникают тысячи нелегалов.

«Мы постоянно замечаем в Припяти нелегальных туристов, но мы с ними не общаемся, да и они от нас прячутся. Ведь если их поймают, то им грозит штраф. Я слышал, что в ВР готовят законопроект, который должен ужесточить ответственность за нелегальное проникновение в зону — вплоть до уголовной», — продолжает Юхименко.

Следовать их примеру гид не советует.

«В зоне много загрязнённых мест. Самое опасное — это внутренности четвёртого блока, где до сих пор находится высокоактивное топливо. Да и в Припяти есть несколько грязных мест. Это, конечно же, больница, медико-санитарная часть №126 и подвальное помещение, где до сих пор находится одежда пожарных», — говорит Юхименко.

Но именно эти локации и привлекают нелегалов, которые хотят в полной мере ощутить романтику зоны отчуждения. Владислав — один из тех, кого первым встречают нелегалы-любители на пути к Чернобылю. Сам он называет себя проводником.

«Путешествие по Припяти на фургоне, краткий обзор самых популярных мест и полная скованность. Любой шаг в сторону запрещён. Наш способ — нелегальный — может быть под силу не каждому», — так завлекает единомышленников на одном из тематических форумов Владислав.

Оказалось, что и нелегалы за последнее время подтянули уровень сервиса.

«Я готов вас сопровождать по всем местам, куда скажете. Цена — 50 долларов в сутки за группу до четырёх человек. Больше — рискованно. В эту сумму входит только сопровождение и ночлежка на одной из наших баз. А вот питание придётся нести с собой или заказывать в Припяти армейский сухой паёк дополнительно. Дневная порция стоит 200 гривен. Доставляют закладками», — рассказывает «Вестям» Владислав.

Тем временем некоторые пошли ещё дальше и принялись восстанавливать заброшенные квартиры в Припяти. Так, несколько видеоблогеров из Луганска в конце прошлого года закупили всё необходимое для ремонта в строительном супермаркете и нелегально проникли в Чернобыльскую зону отчуждения.

Отыскав подходящую квартиру, они покрасили в ней стены, побелили потолок, и, самое интересное, — провели электричество. Впрочем, простояла в таком состоянии квартира недолго. Спустя месяц другие сталкеры определили месторасположение жилья и разрушили в нем всё, что только можно было.

Но кроме ремонта в квартире блогеры также успели осветить колесо обозрения в Припяти LED-лентой, а после немного провернуть его, подключив механизм к колесу электровелосипеда. Кроме того, они провели электричество в заброшенную школу и раскрасили знаменитый «ковш смерти», которым очищали двор чернобыльской станции от радиоактивных обломков. А затем, оставшись незамеченными, без лишних проблем покинули зону отчуждения.

Параллельно с туризмом Чернобыль привлекает и крупных предпринимателей. Правда, как рассказали «Вестям» в Госагентстве по управлению зоной отчуждения, глобальные проекты пока не реализуются.

«Проблема в том, что у нас нет процедуры, как передавать землю, учитывая, что законодательство немного изменилось», — рассказали в агентстве.