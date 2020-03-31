1+1: на Украине откроют рынок земли

Верховная рада Украины приняла закон об открытии рынка сельскохозяйственной земли. Как передаёт «1+1», за проголосовали 259 депутатов, решение вступит в силу с июля 2021 года.

Новые министры, антикризисный закон, судьба национализированных банков и рынок земли: Верховная рада завершила своё внеочередное заседание шесть часов назад. В турборежиме она приняла несколько решений, в частности, направленных на борьбу с коронавирусом. Медикам для лечения COVID-19 разрешили использовать незарегистрированные на Украине препараты, но только с согласия пациента. Кроме того, лекарства и медицинские мероприятия освободили от НДС. Производителям дезинфекторов временно не нужно будет регистрировать свою продукцию в Министерстве охраны здоровья. Медикам и работникам других служб, которые борются с эпидемией, установили доплаты до 300 процентов. Также парламент дал правительству право контролировать цены на противоэпидемические товары.

Эти решения приняли относительно быстро, а вот на земельном вопросе застряли аж до ночи. Ольга Кошеленко следила за всеми парламентскими перипетиями.

ОЛЬГА КОШЕЛЕНКО, корреспондент: И снова турборежим. На часах уже почти час ночи. Верховная рада только что завершила третье за эти сутки внеочередное заседание.

Просить о принятии двух законов, без которых Украина не получит очередного транша от МВФ, пришёл президент Владимир Зеленский.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Для нас очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с Международным валютным фондом, и вы прекрасно знаете, что два главных условия — это закон о земле и банковский закон. Я сниму на секунду маску, я просто хочу сказать, чтобы вы видели моё лицо. Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны, просто важны для украинского народа.

В законе о банках парламент голосует за основу. Он ещё должен пройти второе чтение. Его суть в том, что финансовые учреждения, как «ПриватБанк», которые перешли в государственную собственность, не могут быть возвращены бывшим владельцам, даже если такие решения примут в суде.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, депутат: На карту поставлен дефолт Украины. Как мы дошли до этого — это вопрос третий. Но дефолт — это инфляция, это обесценивание национальных денег.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, депутат: Если вот это будет принято, вот этот мусор, в котором нарушено 11 статей конституции и две статьи европейской конвенции прав человека, если это будет принято, то забудьте об украинской финансовой системе и правовой стране Украина.

Рассмотрение поправок к закону о продаже земли растягивается на часы. Фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» подали сотни предложений, которые повторяют друг друга. Они только затягивают рассмотрение, требуют обработку каждого. Они надеются, что монобольшинство сдаст позиции и закроет заседание.

ДЕПУТАТ: Когда президент нам сказал о том, что мы должны принять этот закон для МВФ, то я могу вспомнить фильм, который смотрел год назад, когда герой этого фильма, президент, посылает на три буквы Международный валютный фонд.

Но монобольшинство не сдаётся. На финальное голосование в зал возвращается президент.

ГОЛОС: За — 259, решение принято.

ОЛЬГА КОШЕЛЕНКО: Рынок земли заработает не в этом году, как предусматривалось ранее, из-за кризиса его отложили до июля 2021 года.

Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 31 марта 2020 года.