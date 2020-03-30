Корреспондент: украинка попросила соседей не сжигать её дом из-за заражения коронавирусом

Украинка на коленях попросила у соседей прощения за то, что она, вероятно, заразила их коронавирусом. Как пишет «Корреспондент», в своё видеообращении женщина рассказала, что слышала о желании односельчан сжечь её дом и расправиться с семьёй.
Заболевшая коронавирусом женщина обратилась к односельчанам и попросила прощения на коленях. Как пишет «Корреспондент», жительница села Колинковцы в Черновицкой области попросила прощения у соседей за вероятное распространение среди них коронавируса. Своё видеообращение женщина разослала им в социальных сетях.
Она умоляла людей не причинять вреда её детям и внукам. Недавно женщина вернулась из Италии, где, вероятно, была инфицирована. Вернувшись домой, она активно общалась с жителями села.
«Я вас прошу, хотите расправиться — вызовите меня в деревню, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что ни одна мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, простите меня», — попросила автор ролика.
В видео женщина сообщила, что она уже выздоровела. Также она рассказала, что слышала о желании односельчан сжечь её дом и расправиться с семьёй.
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