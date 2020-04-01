1+1: по количеству больных коронавирусом на Украине лидируют Киев и область

Киев и Киевская область лидируют по заболеваемости коронавирусом на Украине. Как передаёт «1+1», всего в регионе зафиксировано 150 случаев заражения вирусом.
Больше всего больных коронавирусом сейчас в Киеве и области — вместе это более 150 человек. На втором месте — Буковина, там 104 установленных диагноза. Вчера местная лаборатория провела исследования 39 жителей различных сёл Черновицкой области, в 14 обнаружили коронавирус.
В оперативном штабе области сообщают о нескольких случаях заражения среди медицинских работников, однако больше информации обещают обнародовать днём.
30 медиков заболели в Тернопольской области, сейчас регион занимает третье место по количеству установленных диагнозов. Там зафиксировано 98 случаев. Эпицентром недуга остаётся Монастырисский район, там коронавирусом заболел даже мэр города.
Местная районная больница, которую переоборудовали под госпиталь, испытывает нехватку персонала: одна медсестра написала заявление об увольнении, пятеро ушли в отпуск и 20 подхватили коронавирус.
За рубежом находятся 25 тыс. российских граждан, которые изъявили желание вернуться в Россию в связи с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на директора департамента МИД России Ивана Волынкина.
Руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов рассказал о мерах, которые должны помочь гражданам провести время дома с комфортом и пользой в период самоизоляции.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT принятие закона об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учётом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.
Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь», поделился мнением о бывшем игроке команды Александре Глебе, который известен по выступлениям за английский «Арсенал», испанскую «Барселону» и сборную Белоруссии.
Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь», рассказал об общении с главным тренером клуба Виталием Жуковским, у которого он преподавал в школе в Михановичах.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса, которые написали письмо с призывом к отставке президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что прибывшие в Россию и находящиеся на карантине должны будут вести журнал о самочувствии на портале «Госуслуги».
Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь», прокомментировал высказывания почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова о чемпионате Белоруссии по футболу.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию с поединком между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавирусной инфекции.