СТРАНА: в украинской столице закрывают метрополитен

03:00
Комментатор Орлов раскритиковал решение приостановить РПЛ
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает. что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно было продолжать при пустых трибунах.
03:00
Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу
Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Власти Москвы опровергли данные о закрытии города на карантин
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова опровергла данные о закрытии города на карантин.
03:00
СМИ: Сезон РПЛ возобновится не ранее середины мая
Чемпионат России по футболу может не возобновиться 10 апреля, как было запланировано изначально.
03:00
Синоптики рассказали, когда можно менять резину на автомобиле
Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал об изменениях погоды в Москве, а также отметил, что менять резину на автомобиле с зимней на летнюю можно будет «недели через три».
03:00
ММА-промоушен GFC проведёт турнир в Самаре, несмотря на коронавирус
Российский ММА-промоушен Gorilla Fighting Championship (GFC) не собирается из-за угрозы коронавируса отменять турнир в Самаре, назначенный на 21 марта.
03:00
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России находится под контролем. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
03:00
Число скончавшихся от COVID-19 в Нидерландах достигло 43
Нидерландский национальный институт здравоохранения сообщил, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в стране достигло 43.
03:00
Голикова: в России есть 40 тысяч аппаратов ИВЛ
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России есть 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые могут быть необходимы тяжелобольным пациентам при лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Сёмин поддержал решение РФС приостановить проведение турниров по футболу
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением относительно решения Российского футбольного союза (РФС) временно приостановить проведение всех турниров под своей эгидой.
03:00
Матчи отбора ЧМ-2022 по футболу в Европе перенесены на неопределённый срок
Матчи квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в зоне Европа были перенесены на неопределённый срок.
03:00
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.
03:00
Минпромторг рассказал об объёмах выпуска медицинских масок в России
В Минпромторге России рассказали, сколько медицинских масок российские производители выпускают в настоящий момент.
03:00
СМИ: Кубок Америки по футболу перенесён на 2021 год
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести проведение Кубка Америки на 2021 год.
03:00
С-400 отразили условное нападение на Северный морской путь
Системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» отразили воздушное нападение условного противника на Северный морской путь.
03:00
Белоусов оценил ситуацию на валютном рынке
Ситуация на валютном рынке достаточно сбалансирована, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
03:00
Колосков оценил решение приостановить сезон РПЛ
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение организации временно приостановить проведение всех соревнований под своей эгидой.
03:00
СМИ: Финал Лиги чемпионов планируется провести 27 июня в Стамбуле
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в конце июня.
03:00
Мишустин объяснил ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил ограничения на въезд иностранцев на российскую территорию.
03:00
ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве отменён из-за коронавируса
Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве, отменён из-за угрозы коронавируса.
03:00
В России число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 114
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Пермском крае 481 человек отправлен на карантин по коронавирусу
В Министерстве здравоохранения Пермского края заявили, что в регионе почти вдвое выросло количество лиц, которые отправлены на карантин из-за угрозы заражения коронавирусом.
03:00
Товарищеские матчи с участием сборной России по футболу в марте отменены
Товарищеские матчи с участием национальной команды России по футболу, которые должны были пройти в марте, отменены.
03:00
Эксперт назвал условия для дальнейшего понижения курса рубля
Экономист Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России, оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.
03:00
В Московско-Тверской пассажирской компании рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании рассказали о мерах профилактики коронавируса.
03:00
В Челябинской области заявили о формировании двухмесячного запаса продовольствия
Вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков заявил, что в регионе будет сформирован двухмесячный запас продовольствия в связи с ситуацией с коронавирусом.
03:00
В Совфеде рассказали об идее запретить кальяны из-за коронавируса
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу, запрещающую кальяны в российских кафе из-за угрозы распространения коронавируса.
03:00
Минпромторг оценил возможность дефицита социально значимых товаров в России
Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов прокомментировал возможность дефицита социально значимых товаров в стране.
03:00
СМИ: В УЕФА надеются, что европейские чемпионаты завершатся до конца июня
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили надежду, что все европейские национальные чемпионаты будут завершены до конца июня.
03:00
Диппредставительства России за рубежом приостанавливают оформление виз
Дипломатические представительства России за рубежом приостанавливают оформление виз. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
03:00
В Челябинске рассказали о подготовке к размещению больных коронавирусом
В Минздраве Челябинской области заявили о подготовке инфекционного отделения Челябинской областной больницы №3 к размещению больных коронавирусной инфекцией.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра в Крыму до 25 м/с
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму в ближайшие дни.
03:00
Прядкин прокомментировал решение приостановить сезон РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал решение приостановить проведение чемпионата России по футболу.
03:00
Неизвестные сообщили о минировании трёх летящих из Москвы самолётов
Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в трёх самолётах, которые вылетели из Москвы в города России.
03:00
В Свердловской области зафиксирован один случай коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил об одном случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Екатеринбурге.
03:00
КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ объявили о приостановке текущих розыгрышей турниров до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
03:00
Медики Подмосковья получат премии за борьбу с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал премии всем медицинским работникам региона, которые заняты тестированием или лечением людей с COVID-19.
03:00
Полиция установила водителя, сбившего вдову Любимова
Сотрудники полиции установили личность водителя, который сбил вдову режиссёра Юрия Любимова в центре Москвы. Об этом информирует РИА Новости.
03:00
В Нур-Султане и Алма-Ате вводится карантин
Власти Казахстана вводят карантин в крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алма-Ате — в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Tengrinews.kz.
03:00
В Кировской области рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса
Губернатор Кировской области Игорь Васильев провёл заседание штаба по борьбе с распространением коронавируса.
03:00
В Подмосковье запускают онлайн-экскурсии по музеям из-за ситуации с коронавирусом
В Московской области запускают онлайн-экскурсии по музеям из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
Норвежская ассоциация: УЕФА перенёс Евро-2020 на 2021 год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
03:00
УЕФА отменил бронирование отелей в Дании на время ЧЕ-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил бронирование отелей в датском Копенгагене для руководства организации на время проведения чемпионата Европы 2020 года.
03:00
В подведомственные Минкультуры учреждения будут пускать только в масках
В подведомственные Министерству культуры России учреждения, включая кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии, будут пропускать только посетителей в медицинских масках. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
03:00
Путин назвал надёжной ситуацию с поставками продуктов в России
Президент России Владимир Путин посоветовал российским гражданам не покупать продукты впрок, отметив, что ситуация с поставками является надёжной.
03:00
Федун заявил, что из-за приостановки РПЛ возникает очень много финансовых вопросов
Президент московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) приостановить проведение всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.
03:00
Путин посетит Крым
Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит с рабочей поездкой Крым, сообщает ТАСС.
03:00
Гинер о приостановке РПЛ: у нас потом есть ещё время доиграть сезон
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) приостановить проведение всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.
03:00
Лига ACA перенесла турнир в Санкт-Петербурге на 21 августа
Президент Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко сообщил о переносе турнира ACA 106 в Санкт-Петербурге.
03:00
Зеленский назначил нового генпрокурора Украины
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении и. о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на пост генерального прокурора Украины.