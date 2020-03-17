Трактор, сауна и водка: Лукашенко рассказал, как побороть коронавирус
Александр Лукашенко рассказал, как можно победить коронавирус. Как пишут «Белновости», по мнению президента Белоруссии, справиться с заболеванием могут помочь сауна, водка и трактор.
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