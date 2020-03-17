Sky News: Макрон объявил о закрытии европейских границ на 30 дней

Французский лидер Эммануэль Макрон объявил о закрытии внешних границ Евросоюза на 30 дней, сообщает Sky News. Между тем он отметил, что французы, находящиеся за рубежом, будут иметь возможность вернуться на родину.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии европейских границ на 30 дней, передаёт Sky News.
«Все поездки между неевропейскими странами и ЕС, а также Шенгенской зоной будут приостановлены на 30 дней», — заявил он в телевизионном обращении.
Французы, находящиеся в отпуске за рубежом, смогут вернуться на родину, а те, кто проживает за границей, могут связаться со своими диппредставительствами, которые окажут им содействие с репатриацией.
Кроме того, Макрон объявил о серьёзной поддержке для бизнеса, а также об освобождении людей от уплаты налогов и от платы по счетам, чтобы «ни один француз не остался без средств».
Второй тур муниципальных выборов будет приостановлен.
Макрон также предупредил французов, что в течение 15 дней «передвижения будут очень сильно ограничены», при этом он упрекнул соотечественников за невыполнение ранее принятых мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
Он подчеркнул, что люди больше не смогут устраивать семейные сборы и «встречаться с друзьями в парках, на улице».
Макрон потребовал от всех французских компаний предоставить сотрудникам возможность работать из дома. Он добавил, что если кто-то не станет соблюдать правила внутреннего распорядка, то к ним будут применены санкции, правда не уточнил, какие именно.
Брюссель ещё в понедельник предложил закрыть границы Евросоюза для того, чтобы остановить распространение коронавируса, но сообщил при этом, что окончательное решение будет принято во вторник, пишет Sky News.
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