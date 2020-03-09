France 3: Международный женский день Франция отпраздновала демонстрациями в поддержку прав женщин

Во многих городах Франции 8 марта прошли марши за равные права мужчин и женщин — в этом году к ним присоединилось большое количество молодёжи, передаёт France 3. Активистки устраивали различные флешмобы и не обошли стороной актуальные события: присуждение «Сезара» Роману Полански, обвинённому в изнасилованиях, и пенсионную реформу, которая больнее всего ударит по работающим женщинам.

В Париже, Лионе, Бресте и Бордо множество активистов вышли на улицы по случаю Международного дня борьбы за права женщин. Этот год запомнился процессом Вайнштейна и насилием над женщинами.

Во многих французских городах десятки тысяч манифестанток прошли колонной, как здесь, в Бордо. Здесь представлены все поколения женщин, а молодых активисток больше всех.

МОНИК НИКОЛЯ, специалист по планированию семьи из Бордо: Это появление молодых женщин в рядах феминисток. Они крайне воинственные, очень радикальные в своих лозунгах.

В Ренне демонстрация также имела много отсылок к премии «Сезар», которую вручили Роману Полански.

АКТИВИСТКА из Ренна: Мы видели (награждение.— ИноТВ) Полански на «Сезаре», это несправедливо, что награждают такого мужчину.

В Монпелье злые на Макрона манифестантки вышли главным образом протестовать против пенсионной реформы.

ПЕСНЯ: Это сокращение пенсий.

АКТИВИСТКА из Монпелье: У нас есть намеченная карьера, дети, долгие годы учёбы… Мы не можем себе позволить выйти на пенсию, как положено, потому что это капитализация. Как женщины мы чувствуем себя обязанными показать, что женщины больше всего потеряют и что не надо сдаваться, нужно бороться до тех пор, пока от реформы не откажутся.

В Париже неравенство зарплат также изобличали женщины-адвокаты. В этом году вся Франция переживает новый всплеск феминизма.

Дата выхода в эфир 09 марта 2020 года.